Aurora alle Olimpiadi di Italiano 

Aurora Pinna dà lustro al liceo Classico-Linguistico “Piga” di Villacidro e vola alle finali delle Olimpiadi di Italiano, ora denominate Campionati di Italiano, per un adeguamento alla disposizione di legge che riconosce solo a Milano-Cortina 2026 il titolo di Olimpiade.

La studentessa della IV B, indirizzo Classico, è risultata prima regionale nella categoria Senior (classi terze quarte e quinte) e rappresenterà la Sardegna alla fase finale della competizione, il 20 aprile online e il 3 maggio a Roma. Di rilievo anche il piazzamento nazionale: ventinovesima tra l’enormità degli iscritti (20.330 da tutta Italia di cui 521 sardi). Anche lo scorso anno il liceo villacidrese, assieme a due istituti cagliaritani, aveva mandato in finale un suo studente, il guspinese Nicola Virdis, ma ripetersi è sempre più difficile che vincere, per questo il risultato conseguito dal liceo Piga di Villacidro è particolarmente pregevole risultando l’unico istituto sardo nella categoria Senior ad approdare alle finali.

Diciassette anni, di Sanluri, Aurora Pinna ha raccontato: «Fin dalle elementari ho sempre avuto la passione per i libri, anche se in seguito si è un po’ mischiata a quella per lo studio, il piacere per la lettura è rimasto viva in me. Non ho un genere particolarmente preferito, spazio su vari argomenti».

Le prove per arrivare in finale sono state condotte con domande molto mirate, per testare le conoscenze di grammatica, analisi sintattica e logica, comprensioni del testo, padronanza ortografica e lessicale; il punteggio è combinato con il tempo impiegato per risolvere i test.

Il referente dei Campionati per il Piga è Marco Zanolla, insegnante di latino e greco: «Aurora è una ragazza seria, molto responsabile, che lavora tantissimo: è lei a imporsi un certo tipo di regime e di impegno, è una delle nostre eccellenze e questo risultato lo merita tutto. La gioia è doppia perché è anche una mia alunna, ma il merito va riconosciuto soprattutto alla sua docente di italiano, Angelo Sollai».

La dirigente, Maria Rita Aru, ha sottolineato con orgoglio: «Pur essendo una scuola piccola e periferica, il lavoro quotidiano e serio produce risultati di rilievo, nonostante il calo delle iscrizioni il liceo Piga continua a sfornare ragazzi meritevoli».

