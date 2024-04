Aurelia Orecchioni è leader regionale 

Aurelia Orecchioni, 55 anni, di Baunei, è stata eletta segretaria regionale della Uil Fpl. Si occuperà, come per lei è naturale, di sanità. L’elezione è avvenuta durante il congresso a cui hanno partecipato la Segretaria Generale Rita Longobardi e i segretari nazionali Fulvia Murru e Ciro Chietti. Priamo Foddis è stato proclamato segretario regionale e al suo fianco subentrerà la sindacalista che “in questi anni ha dimostrato grandi capacità e impegno costante nella difesa della Sanità Pubblica in Ogliastra” cita la nota. Ogliastra per cui Orecchioni continuerà a lavorare, senza abbandonare il suo ruolo di segretaria territoriale. Fulvia Murru ha commentato «Congratulazioni e buon lavoro a tutti. Sono particolarmente felice che Aurelia abbia accettato di entrare a far parte della segreteria regionale, da anni ormai si cercava di fare questa operazione. È una risorsa troppo importante per il sindacato isolano». Orecchioni promette battaglia: «Ringrazio la segreteria per la fiducia. Il mio impegno non modificherà quello in Ogliastra, che rimarrà invariato. Gli iscritti mi hanno dato la possibilità di crescere. Insieme abbiamo vinto tante battaglie e tante altre ne faremo negli anni a venire. Mi impegnerò e continuerò a garantire tutele e diritti dei lavoratori, sicurezza e maggior salario, e ai cittadini e alle persone fragili servizi sanitari e socio sanitari dignitosi». (p. cam.)

