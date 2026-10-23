Aura et Ornamenta Leggere in filigrana la storia dell’Isola 

Oltre cento gioielli, due grandi collezioni e la storia da restituire alla collettività. La Cittadella dei Musei di Cagliari apre oggi alle 18 la mostra “Aura et Ornamenta. Gioielli e ornamenti delle collezioni Luigi Cocco-Ennio Dalmasso”. La mostra riunisce per la prima volta in un unico percorso due raccolte fondamentali per conoscere l’oreficeria tradizionale sarda. L’iniziativa parte dall’Istituto superiore regionale etnografico, cui fa capo il museo etnografico Collezione Luigi Cocco, e racconta la produzione dell’Ottocento e della prima metà del Novecento e i significati sociali, religiosi, simbolici, degli ornamenti.

Classici

Per lo sguardo, è un susseguirsi di storia e splendore tra oro e argento, corallo, granati, madreperla, ossidiana e pietre colorate che compongono un repertorio pressoché completo, per la tradizione, di forme e lavorazioni. E ancora filigrana, sbalzo, granulazione, incisione e incastonatura documentano la maestria degli orafi isolani e la loro capacità di rinnovare modelli antichi. Tra i pezzi esposti figurano anche i grandi classici in filigrana e i rari pendenti decorati a “more”. Nella mostra, il gioiello è parte di un sistema di relazioni che lega corpo, abito, famiglia, comunità, devozione e credenze popolari.

«Custodi di storie»

Lo spiega la direttrice generale dell’Isre, Anna Paola Mura: «Questa mostra rappresenta un viaggio straordinario nella memoria collettiva dell’Isola. Attraverso capolavori raffinatissimi come i grandi classici in filigrana o i rari pendenti decorati a “more”, riscopriamo manufatti che non erano semplici ornamenti estetici, ma veri e propri custodi di storie. Ogni pezzo rivela il legame profondo tra l’individuo, la comunità e una sfera protettiva e devozionale senza tempo».

Protagonisti

La selezione documenta soprattutto la straordinaria qualità raggiunta dall’arte orafa in Sardegna nel XIX e nella prima metà del XX secolo. In questo periodo, i modelli elaborati nei secoli precedenti hanno continuato a essere riprodotti, reinterpretati e adattati ai mutamenti del gusto e della società. La collezione di Luigi Cocco, magistrato nato a Villasor nel 1883 e morto a Cagliari nel 1959, era in gran parte formata negli anni Trenta. Nel 1948 il ministero della Pubblica Istruzione la definì un «complesso di eccezionale interesse artistico e storico»; l’acquisizione di gran parte della raccolta da parte della Regione ne assicurò poi la tutela pubblica. La cessione degli ultimi lotti, resa possibile dalla famiglia Atzeni-Sonedda, ha contribuito a completarla.

L’altra raccolta porta il nome di Ennio Dalmasso, studioso, imprenditore e collezionista che dedicò al gioiello sardo una lunga e appassionata ricerca, indagandone funzioni e significati. Il suo volume “Gioielli. Storia, linguaggio, religiosità dell’ornamento in Sardegna”, pubblicato da Ilisso nel 2004, resta un riferimento per lo studio di questo affascinante universo. Il comodato gratuito concesso dagli eredi all’Isre rende accessibile la collezione e ne preserva l’unità storica, permettendo inoltre di proseguire la ricerca avviata da Dalmasso.

Convergenza

«Aura et Ornamenta nasce da una convergenza virtuosa fra collezionismo privato, responsabilità familiare e tutela pubblica. Da un lato, la generosità della famiglia Dalmasso, che ha concesso in comodato gratuito all’Isre una raccolta di eccezionale rilievo; dall’altro, la disponibilità della famiglia Atzeni Sonedda, che ha reso possibile la cessione degli ultimi lotti della Collezione Luigi Cocco. Scelte diverse, accomunate dalla volontà di preservare l’integrità di questi patrimoni e di renderli fruibili dalla collettività», sottolinea il presidente dell’Isre, Leonardo Moro. L’inaugurazione sarà accompagnata da una performance musicale dell’armonicista Moses Concas. La mostra resterà aperta fino al 28 marzo, negli orari del Museo Collezione Cocco, alla Cittadella dei Musei.

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