Aumento patrimonio boschivo, perimetrate le aree comunali 

Sono state perimetrate le aree che a breve saranno interessate dai cantieri per l’aumento e la valorizzazione del patrimonio boschivo di Domusnovas. Si tratta dell’intero parco Scarzella, delle tre principali rotatorie urbane e di un tratto molto dissestato della strada (in buona parte rurale) per “sa Duchessa”. Sono interventi relativi al 2024 per i quali l’assessorato regionale all’Ambiente ha erogato un finanziamento di circa 120 mila euro ai quali si sommano ulteriori 46 mila euro frutto delle economie sui cantieri operativi nel 2020 e 2021 e che l’assessorato ha autorizzato ad usare nello stesso imminente intervento. Grazie quindi ad un totale di 166 mila euro saranno 5 i lavoratori svantaggiati (un giardiniere, 2 motoseghisti, 2 operai comuni) che si occuperanno dei cantieri con una selezione curata dall’Aspal. «Ad inizio marzo - annuncia l’assessore all’Ambiente Stefano Soru - bandiremo l’avviso per la selezione tramite una coop e partirà il cantiere che durerà 8 mesi». Particolarmente atteso l’intervento sulla strada per sa Duchessa: «Si tratta di 300 metri da sa Curva de s’Essi a Tinì in cui è ormai impossibile transitare senza un fuoristrada ma agiremo anche sulla rotatoria di via delle Libertà, su quella tra via Cagliari e la provinciale per Vallermosa e su quella, particolarmente bisognosa di migliorie, tra via Cagliari e le provinciali per Musei e Vallermosa. In tutte piantumeremo essenze mediterranee ed installeremo irrigazioni tecnologiche a bassa manutenzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA