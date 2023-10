Aumento delle licenze, l’ira dei tassisti 

«Aumentare del 20% il numero delle licenze non risolverà il problema dei pochi taxi in città». I tassisti del capoluogo bocciano il decreto Asset che consente ai Comuni capoluogo di regione sede di città metropolitana o di aeroporto nuove concessioni attraverso un concorso straordinario e procedure molto più snelle. I Comuni potranno rilasciare licenze aggiuntive, temporanee e stagionali a chi è già titolare. Per i rappresentanti dei 105 tassisti cagliaritani il provvedimento non sarà utile a far crescere il numero di auto bianche sulle strade. Per questo martedì 10 ottobre è stato proclamato uno sciopero di 24 ore.

Problemi da risolvere

Massimo Orrù è il rappresentante del Silt (Sindacato italiano libero trasporti). «Il Comune paradossalmente potrebbe concedere molte più licenze rispetto alle 21 del discusso decreto», afferma. «Prima di valutare se e quanti permessi a tempo indeterminato mettere in circolazione, però, ci sono da risolvere i problemi che più volte abbiamo segnalato a Palazzo Bacaredda». Eppure in certi momenti della giornata trovare un taxi è un’impresa. «Non discutiamo il fatto che qualche permesso in più possa essere dato – aggiunge Orrù – ma prima chiediamo che ci venga data la possibilità di una migliore organizzazione del lavoro». Quali sono le altre cause del malcontento dei cagliaritani. «Non dimenticate che in questo periodo la città è un cantiere aperto. Il tempo della corsa è raddoppiato e, quindi, i taxi disponibili si dimezzano», aggiunge il rappresentante Silt. Il film si fa più drammatico all’aeroporto. «Ultimamente, i voli spesso arrivano in ritardo e contemporaneamente. Questo vuol dire che la domanda di centinaia si concentra in quei pochi minuti, mentre prima, magari, abbiamo passato ore senza neanche un cliente».

I rappresentanti sindacali, anche andando contro i loro interessi, chiedono che il Ctm faccia tappa allo scalo di Elmas. «Il Ctm fa servizio pubblico ma non effettua neanche una corsa, tutto il carico si riversa su di noi anche perché il treno durante le ore notturne non collega con il centro».

Sì alla doppia guida

Roberto Ghiani è il nuovo presidente della cooperativa con più soci in città: la “4 Mori”. «Non possiamo nasconderci, il problema esiste e si aggrava soprattutto d’estate. Con l’arrivo dei turisti le attese raddoppiano come accade nei ristoranti e negli altri luoghi affollati». Quale potrebbe essere una soluzione? «Con la doppia guida il tempo di utilizzo dello stesso taxi raddoppierebbe scongiurando così la carenza di mezzi». Teoria seguita anche dal sindaco di Firenze Dario Nardella, secondo il quale «due ore di estensione del turno per ogni auto corrisponderebbe a un aumento di circa 50 licenze». Per Ghiani il problema va risolto in ambito locale. «Questo decreto sembra fatto per risolvere i guai di Roma e Milano, non i nostri».

L’accusa

Mario Congera, ex responsabile di una coop, è un tassista di lungo corso. «Il vero problema è che molti di noi non lavorano perché fanno altro o perché si sono trasformati in noleggiatori. Tanti hanno il doppio lavoro e si mettono alla guida del mezzo per poche ore al giorno, chiaro che così le macchine bianche scarseggiano». Per Congera la questione va risolta in modo radicale. «Il Comune dovrebbe requisire quelle licenze e ridistribuirle a chi vuole stare in piazza».

