«Aumentiamo la capienza della diga» 

La diga “Eleonora d'Arborea” si fa in tre. Si sta infatti lavorando al nuovo collaudo per incrementare lo stoccaggio di 50 milioni di metri cubi. Una notizia che si aspettava da anni e che potrà garantire serenità se si dovessero ripresentare periodi siccitosi.

I numeri

Le abbondanti piogge dei primi due mesi dell’anno hanno portato il livello del lago Omodeo, in territorio di Busachi, da 92.02 con 202.8 milioni di metri cubi invasati al primo gennaio, all’attuale quota di 106,75 cui corrispondono 491.7 milioni di metri cubi invasati. «Questo – spiega l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu – consente, da un lato di consolidare i progressi fatti nel corso del 2025, quando a seguito delle attività di Enas l’ufficio dighe del Ministero ha elevato la massima quota di regolazione da 103.5 a 105; dall’altro di proseguire con gli invasi sperimentali fino a quota 107. In questo periodo di tempo verranno raccolti tutti i dati necessari per richiedere l’innalzamento della quota autorizzata per consentire lo stoccaggio di ulteriori 50 milioni di metri cubi».

Quota 107

Affidati anche i lavori per proseguire negli invasi sperimentali oltre quota 107, in modo da continuare nel percorso di collaudo della diga, fino alla sua quota di progetto di 116.50. La quota di 107 è la massima oggi raggiungibile in sicurezza. Per questa ragione inizierà un rilascio idrico attraverso la centrale idroelettrica “Tirso 1”, che rallenterà la crescita di livello, fino al raggiungimento della quota massima che, una volta raggiunta, dovrà essere mantenuta attraverso gli scarichi. L’energia verde prodotta dal rilascio contribuirà a ridurre il costo della bolletta energetica che la Regione paga per la gestione del sistema idrico. «A seguito di questo collaudo – conclude Piu – daremo un grande impulso alla lotta contro la siccità perché la diga Cantoniera, oltre a rappresentare già il secondo bacino d’Europa che ha consentito di tenere il sistema nelle stagioni più siccitose, potrà aumentare lo stoccaggio di risorsa idrica tanto quanto altre due dighe in più a disposizione dell’intero sistema».

Coldiretti

Una notizia positiva per Coldiretti. Il presidente provinciale Paolo Corrias evidenzia: «Sicuramente è una quantità importante che può essere utilizzata per avere sicurezza di fronte ad eventuali periodi di siccità. Sarebbe auspicabile che i tempi di collaudo si velocizzassero. Se ne parla dal 1997 e l’Ente dighe non ha terminato i collaudi, anche Enas doveva sollecitare».

