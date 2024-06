Aumenti in Aula, no della dirigente: mancano i fondi 

Il parere contrario della responsabile del servizio Finanziario fa saltare l’aumento dei gettoni di presenza (da 18 a 54 lordi a seduta) per i consiglieri comunali di Serramanna.

Le motivazioni

Il Consiglio comunale avrebbe dovuto votare la “presa d’atto delle disposizioni in materia di gettoni di presenza dei consiglieri comunali”, ma tutto è stato rinviato a data da destinarsi. «Chiediamo del tempo per approfondire l’argomento», ha detto in Aula il presidente Marco Maccioni. È stato l’intervento tecnico della segretaria comunale Serena Copersino a chiarire i termini del “no” della dirigente del servizio Finanziario Maria Dolores Fadda, che nella nota allegata alla proposta di deliberazione parla di «mancata indicazione della maggiore spesa derivante dall’incremento dei gettoni e l’indicazione della relativa copertura finanziaria, e di mancato richiamo alla normativa dalla quale possa evincersi la legittimità della decorrenza retroattiva dell’aumento all’1 gennaio 2024». La segretaria comunale ha aggiunto: «La proposta di deliberazione ha il parere contabile contrario della responsabile del servizio, ma si tratta di un difetto di comunicazione fra gli uffici: se ci date un po’ di tempo per approfondire porteremo nuovamente l’ordine del giorno in Consiglio». Nulla di fatto quindi per l’atto che avrebbe dovuto portare all’adeguamento del gettone di presenza stabilito dalla legge regionale 1 del 2023, che nel caso di Serramanna (Comune con popolazione compresa fra 5.001 e 10 mila abitanti) sarebbe significato un aumento per ogni seduta di Consiglio comunale da 18 a 54 euro lordi. Un aggiornamento che porterà al triplicarsi (da 180 a 540 euro lordi il valore di ogni seduta per quanto riguarda la spesa per la politica. L’adeguamento dei gettoni di presenza dei consiglieri (dieci al netto del sindaco e dei componenti della giunta) resta quindi congelato.

In Regione

All’esame dell’Aula, ma si è trattato di un atto dovuto che non ha richiesto nè la discussione nè il voto, è passata invece la presa d’atto della rinuncia ai gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale di Serramanna da parte del consigliere di minoranza Gigi Piano, eletto alla carica di consigliere regionale nelle file del Partito democratico: il 25 febbraio scorso. «Si tratta di un adempimento di legge, io ho scelto l’opzione di sedere in Consiglio regionale: non vedo nulla di straordinario in questo», ha commentato il consigliere Gigi Piano.

