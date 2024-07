«Aumenti approvati dalla commissaria» 

È già un caso il rischio che la tassa sui rifiuti a Cagliari possa aumentare del 15. «Eredità pesante della precedente amministrazione», dice il sindaco Massimo Zedda che lancia l’allarme e annuncia che farà di tutto per trovare le risorse necessarie per evitare la stangata ai cagliaritani. A stretto giro arriva la replica dell’opposizione. FdI, con Pierluigi Mannino, il consigliere più votato della lista e probabile capogruppo in aula da lunedì prossimo, spiega che «la consiliatura non è ancora ufficialmente iniziata ma già si mettono le mani avanti e si dà la colpa dell’aumento della Tari alla Giunta precedente. Un aumento approvato invece dal commissario nominato dalla Regione, di cui il partito dell’attuale sindaco fa parte. Nei cinque anni precedenti si è ridotta la Tari del 15%, nonostante un appalto blindato firmato da Zedda, che oggi ripropone uno schema, dare la colpa a chi l’ha preceduto, che non ha mai portato bene. Noi abbiamo operato cercando di salvaguardare famiglie e attività produttive, ora tocca a loro farlo».

Roberto Mura, Alleanza Sardegna, spiega che «ci opporremo in tutti i modi a questi aumenti sia della Tari che di qualsiasi altra tassa approvati durante il commissariamento. La Tari deve diminuire e il servizio deve migliorare: questo è il compito del nuovo sindaco, non perdere tempo nel cercare alibi». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA