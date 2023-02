«Aumenteremo gli accessi alla facoltà di Medicina» 

In dieci anni oltre 10mila medici sono fuggiti dall’Italia preferendo l’estero, mentre nel nostro Paese si aggrava la carenza di camici bianchi. Per questo, oltre che rendere più attrattivo il Servizio sanitario nazionale, è importante anche aumentare gli accessi alla facoltà di Medicina.

A indicare le priorità per fronteggiare l’attuale emergenza è il ministro della Salute Orazio Schillaci che, all’inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 dell'Università Cattolica di Roma, ha annunciato il probabile ampliamento del numero dei posti alla Facoltà. In dieci anni, dal 2005 al 2015, «oltre 10.000 medici hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero, un esodo di capitale umano che non possiamo più permetterci. In quest'ottica - ha avvertito Schillaci - appare urgente porre i giovani al centro delle politiche di sviluppo offrendo loro la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni, sfatando l'idea che la nostra non è una nazione per giovani».

Secondo il ministro è prioritario intervenire per arrestare la fuga da alcune specialità mediche, sempre meno attrattive. Segno di una «disaffezione verso il Ssn alimentata da una scarsa valorizzazione economica del personale sanitario, costretto a turni massacranti per mancanza di personale».

Un primo segnale è stato dato con la legge di Bilancio, con l’aumento dell’indennità per gli operatori sanitari del pronto soccorso a partire dal primo gennaio 2024 con uno stanziamento di 200 milioni di euro annui. Al contempo, bisogna allargare l'accesso a Medicina: «Solo fino a due o tre anni fa venivano ammessi per ciascun anno tra gli 8.000 e i 10.000 studenti alla facoltà di Medicina. Eppure già dieci anni fa la Conferenza dei Presidi della facoltà di medicina chiedeva insistentemente di portare a 12.000 il numero di studenti che vi potevano accedere. Per questo, i numeri resi pubblici con il decreto del 10 febbraio relativi all'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia sono da considerarsi provvisori e credo si procederà a un ampliamento».

Il decreto prevede 14.787 posti, secondo la ripartizione attuale, alla Sardegna ne spettano 473.