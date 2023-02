«Aumentate le spese Nato per la Difesa» 

BRUXELLES. Con lo scoppio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio scorso, il mondo è cambiato. A Bruxelles ormai è un ritornello che si ascolta ovunque, sia tra i civili di Commissione e Consiglio che tra i militari della Nato. L'Europa dunque dovrà fare di più per la sua sicurezza. Al vertice di Vilnius, il prossimo luglio, i leader dovranno impegnarsi con cifre certe sul tavolo e i ministri della Difesa riuniti al quartier generale dell'Alleanza per una riunione chiave in vista del summit hanno iniziato a parlarne seriamente.

Il sunto lo fa il segretario generale Jens Stoltenberg: «Il 2% del Pil dovrà essere il punto di partenza, non di arrivo». Ecco, per molti alleati, tra cui l'Italia, significa uno sforzo considerevole. «Il nostro Paese ora è sotto all'obiettivo del 2% e si è impegnato a raggiungerlo entro una data che, però, varia a seconda del governo e delle riunioni della Nato», ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto.

