Aumentano morti e malati sul posto di lavoro 

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro febbraio 2024 sono state 92.711 (+7,2% rispetto al febbraio 2023), 119 delle quali mortali (+19%). Lo comunica lo stesso istituto nei suoi Open Data, da cui emerge che sono in aumento anche le malattie professionali denunciate, pari sempre al secondo mese di quest’anno a 14.099 (+35,6%).

I numeri

Nel dettaglio, le denunce di infortunio crescono del 7,2% rispetto alle 86.483 del primo bimestre 2023 e del 12,2% rispetto a gennaio-febbraio 2021 e calano del 7,4% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica, e del 4,0% sul 2020 e 24,0% sul 2022. A livello nazionale i dati rilevati a febbraio di ciascun anno evidenziano, per il primo bimestre del 2024 rispetto all’analogo periodo del 2023, un incremento dei casi sul lavoro, passati dai 74.916 del 2023 ai 79.917 del 2024 (+6,7%), e di quelli in itinere (nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro), da 11.567 a 12.794 (+10,6%).

Lista nera

Quanto ai decessi, le denunce presentate all’Inail nel primo bimestre 2024 sono state 119, 19 in più rispetto alle 100 registrate nel primo bimestre 2023, cinque in più rispetto al 2022, 15 in più sul 2021, 11 in più sul 2020 e due in meno sul 2019. Crescono a livello nazionale tra il primo bimestre 2024 e lo stesso periodo 2023 “pur nella provvisorietà dei numeri” come sottolinea l’Istituto, sia le morti sul lavoro (da 73 a 91), sia quelle in itinere (da 27 a 28). L’aumento ha riguardato l’Industria e servizi (da 87 a 105 denunce) e l’Agricoltura (da 11 a 12), con il Conto Stato che invece ha registrato due decessi in entrambi i periodi. Infine, le denunce di malattia professionale: nel primo bimestre 2024 sono 14.099, 3.700 in più rispetto allo stesso periodo del 2023 (+35,6%). L’incremento è del 74,5% rispetto al 2022, dell’80,7% sul 2021, del 33,7% sul 2020 e del 41,9% sul 2019. I dati a febbraio di ogni anno mostrano incrementi in tutte le gestioni: Industria e servizi con +36%, da 8.611 a 11.712 casi; Agricoltura (+33,3%, da 1.695 a 2.259 casi) e Conto Stato (+37,6%, da 93 a 128 casi).

