«Aumentano le tariffe Tari, peggiora il servizio raccolta» 

Da una parte l’aumento del 22 per cento della Tari e dall’altra la riduzione del servizio della racconta di secco e plastica, passato dalla cadenza settimanale a quella bisettimanale. A San Gavino fioccano le proteste dei cittadini e non mancano le polemiche all’interno dell’aula consiliare. Ci va pesante l’esponente del gruppo misto Stefano Altea: «Nel maggio scorso, con enfasi, l’assessore all’Ambiente e delegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, Libero Lai, affermava che con il nuovo appalto ci sarebbero stati maggiori risparmi e un migliore servizio. Dopo qualche mese invece si è scoperto (e l’ultimo bilancio ne è la prova certa) che la tassa sui rifiuti aumenterà in modo esponenziale e il servizio subirà un peggioramento. Questa è l’ennesima dimostrazione della distanza tra le parole e la triste realtà per i sangavinesi». Tra i cittadini c’è molta rabbia e delusione. «Può essere comprensibile un aumento delle tariffe per migliorare un servizio o perché aumentano i costi – evidenzia Antonio Garau, pensionato –, ma non si è mai visto né sentito che questo succeda per peggiorarlo».

In più non mancano i disagi per il conferimento all’ecocentro comunale della zona artigianale sia per gli orari (che non sempre consentono a chi lavora di poter conferire i rifiuti) sia per le lunghe file che spesso si formano in alcuni giorni della settimana. ( g. pit. )

