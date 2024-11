Aumentano  le strisce blu, interrogazione 

Tra dehor, nuovi passi carrabili e installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche, nel ultimi anni il gestore dei parcheggi a pagamento “Easy help & stop” ha visto diminuire sensibilmente il numero degli stalli previsti nel capitolato d’appalto. Il Comune è corso ai ripari firmando a giugno una delibera che istituiva 62 nuove strisce blu, 12 nel piazzale San Martino.

Per quanto la notizia fosse nota, le abbondanti pennellate che qualche giorno fa sono arrivate nell’area antistante il terrapieno, a due passi dall’ospedale, hanno suscitato numerose polemiche, comprese quelle della minoranza che, attraverso un’interpellanza al sindaco e all’assessore all’Urbanistica, chiedono quali siano «i motivi che hanno portato alla scelta di tracciare ulteriori stalli a pagamento oltre a quelli già preesistenti nel piazzale San Martino». I firmatari, in testa la consigliera di Sinistra futura, Francesca Marchi, rimarcano l’importanza della zona «quale crocevia di importanti strutture sanitarie come l’ospedale San Martino, il centro di Salute mentale e la Neuropsichiatria infantile, il poliambulatorio di via Pira, l’hospice “Angela Nonnis”». Nel documento si evidenzia anche «la grande affluenza quotidiana di utenti e pazienti provenienti da tutta la provincia che si recano nelle strutture sopracitate per poter effettuare visite e controlli di primaria importanza o per assistere i propri cari». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA