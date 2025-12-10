VaiOnline
S. Giovanni Suergiu
11 dicembre 2025 alle 00:22

«Aumentano le dimensioni della cava» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Is Urigus non può aspettare”: è lo slogan utilizzato dal comitato spontaneo contro la discarica a Is Urigus in vista dell’incontro previsto lunedi 15 nella frazione di San Giovanni Suergiu. Saranno presenti l’assessore all’industria Emanuele Cani e l’assessora all’ambienta Rosanna Laconi, oltre alla sindaca Elvira Usai. «Nel frattempo nella cava de Su Giri De Sa Murta si continua a scavare e sbancare oltre che portare via il materiale estratto. – attacca il comitato spontaneo, che tramite il suo portavoce Sergio Porceddu dice – la Ekosarda sta affondando e sbriciolando il materiale che dovrebbe servire per l'atteso e promesso ripristino ambientale». La considerazione nasce dal fatto che con i lavori in corso le dimensioni della cava sono notevolmente aumentate fatto che non può non preoccupare la popolazione: «Con queste azioni si sta portando via il futuro della nostra bonifica, lasciando dietro solo devastazione.La situazione peggiora di ora in ora. – aggiunge - Il conto alla rovescia per gli incontri istituzionali sembra essere un via libera per accelerare lo smantellamento, sotto gli occhi di una comunità che guarda impietrita questo atto di sfregio». Da cui la richiesta di uno stop immediato a qualsiasi movimentazione di materiale non strettamente finalizzata alla messa in sicurezza o al ripristino: «Vogliamo un intervento risolutivo e non solo di facciata da parte delle istituzioni il 15 dicembre – prosegue Porceddu - poi vorremo sapere come viene gestito il materiale portato via».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Egas, Todde scarica gli alleati E in Consiglio scoppia la guerra

Acqua: la presidente conferma Albieri col centrodestra. Banchi vuoti in Aula  
Alessandra Carta
Un secolo dal Nobel

Una Deledda inedita nel dialogo epistolare con Vincenzo Jerace

L’Isre riscopre lo scambio di lettere con lo scultore del Redentore 
Giovanna Pittalis
Riconoscimento

Cucina italiana, l’Unesco ha detto sì

Sapori, convivialità e tradizioni sono patrimonio immateriale dell’umanità 
Marco Noce
Cronaca

«Lei diceva: “Il corpo non si tocca”»

Il compagno di Diana Zanin: non accettava le cure, ha scelto lei 
Piera Serusi
Industria.

Sei mesi di respiro per Eurallumina

Via libera del Comitato di sicurezza finanziaria: 9,6 milioni di euro in arrivo 
Antonella Pani
Energia

Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»

Caro bollette, dal Governo un aiuto alle famiglie più deboli 