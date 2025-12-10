«Aumentano le dimensioni della cava» 

“Is Urigus non può aspettare”: è lo slogan utilizzato dal comitato spontaneo contro la discarica a Is Urigus in vista dell’incontro previsto lunedi 15 nella frazione di San Giovanni Suergiu. Saranno presenti l’assessore all’industria Emanuele Cani e l’assessora all’ambienta Rosanna Laconi, oltre alla sindaca Elvira Usai. «Nel frattempo nella cava de Su Giri De Sa Murta si continua a scavare e sbancare oltre che portare via il materiale estratto. – attacca il comitato spontaneo, che tramite il suo portavoce Sergio Porceddu dice – la Ekosarda sta affondando e sbriciolando il materiale che dovrebbe servire per l'atteso e promesso ripristino ambientale». La considerazione nasce dal fatto che con i lavori in corso le dimensioni della cava sono notevolmente aumentate fatto che non può non preoccupare la popolazione: «Con queste azioni si sta portando via il futuro della nostra bonifica, lasciando dietro solo devastazione.La situazione peggiora di ora in ora. – aggiunge - Il conto alla rovescia per gli incontri istituzionali sembra essere un via libera per accelerare lo smantellamento, sotto gli occhi di una comunità che guarda impietrita questo atto di sfregio». Da cui la richiesta di uno stop immediato a qualsiasi movimentazione di materiale non strettamente finalizzata alla messa in sicurezza o al ripristino: «Vogliamo un intervento risolutivo e non solo di facciata da parte delle istituzioni il 15 dicembre – prosegue Porceddu - poi vorremo sapere come viene gestito il materiale portato via».

