Aumentano le condanne a morte legate alle manifestazioni del 2022 

Teheran. L’Iran ha segnato nel 2023 un triste record: ha eseguito almeno 834 condanne a morte, con un aumento del 43% rispetto al 2022. Il numero più alto in due decenni, secondo un documentato rapporto pubblicato da due Ong, Iran Human Rights (IHR) e Together Against the Death Penalty (ECPM). Ma questa impennata, secondo la stessa ricerca, non sembra dovuta a un repentino aumento dei crimini commessi, quanto a una precisa volontà di usare la pena capitale per diffondere la paura, dopo le proteste di massa scatenate in tutto il Paese dalla morte di Mahsa Amini nel settembre 2022, mentre era in custodia di polizia. In particolare, nove condanne riguardano casi legati alle proteste del 2022.

RIPRODUZIONE RISERVATA