Aumentano le aziende in provincia «Ma manca personale specializzato»  

Età media 30 anni, il sessanta per cento maschi. In provincia aumentano le aziende attive e diminuisce del due per cento il numero dei disoccupati comunque ancora alto, il 13,6 dei residenti tra i 15 e i 64 anni.

Può essere questa la cartina di tornasole dell’Opp Day, la giornata che la Confcommercio ha organizzato, per il secondo anno di fila, per mettere in contatto le aziende della provincia e chi chiede un lavoro. Manovali, diplomati, laureati.

Giusto per accreditare l’affermazione e rendere l’idea su cento che si sono presentati per lavorare come addetti alla reception nelle strutture ricettive della provincia solo due hanno superato la selezione. Gli altri con l’inglese, ormai lingua universale nel settore alberghiero e della ristorazione, non si davano proprio del tu.

Molti i chiamati ma non abbastanza i professionali. Più manovalanza generica che specializzata in un settore, soprattutto turistico, che richiede almeno l’uso corrente dell’inglese e ancora meglio se si parla anche tedesco e spagnolo.

La radiografia

La giornata

«Il risultato è stato importante, crediamo di aver contribuito a dare risposte per la parte che riguarda soprattutto il commercio e in parte il turismo, due settori che nel periodo estivo richiedono un numero di addetti che non sempre trovano con le caratteristiche che il mercato richiede», anticipa Sara Pintus, direttrice della Confcommercio oristanese.

Nella bella sala cittadina in via Mele, 471 aspiranti lavoratori (una ventina stranieri), al novanta per cento tra i 30/40 anni, hanno incontrato una trentina di imprenditori che chiedono braccia e cervelli per mandare le attività in rilancio dopo le batoste inflitte dal Covid.

Dei 471 poco più della metà (il 57 per cento) ha risposto alle caratteristiche aziendali: lavapiatti, addetti alle camere, portieri. Figure “poco professionali”, quindi. Man mano che si alzava il livello della professionalità il numero scalava fino quasi ad annullarsi.

«È andata bene nel commercio, meno bene nel turismo dove rispetto allo scorso anno abbiamo registrato un calo di presenze dei richiedenti occupazione», commenta Sara Pintus.

Tirate le somme 250 richiedenti hanno superato la selezione per cui è prevedibile che almeno 150 dei partecipanti potrebbero trovare occupazione.

L’allarme

«Secondo alcune aziende del settore turistico manca il 25 per cento circa del fabbisogno. Dobbiamo avere il coraggio – tuona Cristiano Ardau, segretario generale del settore turismo Uil - di affermare che questo settore è diventato povero e poco appetibile. I livelli retributivi sono ormai inadeguati per gli alti carichi di lavoro. A questo aggiunga il problema che si punta ancora poco sulle competenze, servirebbe invece un ricorso a maggiore formazione a beneficio degli standard di servizio».

La difficoltà

Beppe Ruggiu, presidente nazionale dell’Associazione tecnico economica del calcestruzzo preconfezionato: «Anche nel nostro settore abbiamo forti difficoltà a trovare personale specializzato, ruspisti, addetti alle betoniere e altro. Per ovviare abbiamo progettato di promuovere direttamente dei corsi professionali. Il problema è legato in una certa misura al Reddito di cittadinanza ma anche, e forse soprattutto, alla carenza di strutture che indirizzino i giovani ai corsi professionali collegati alle richieste delle aziende. Una programmazione che ancora fatica, purtroppo».

La crisi

Nando Faedda, vice presidente della Camera di commercio Cagliari-Oristano: «L’Opp Day è destinata a diventare un appuntamento fisso, contiamo di migliorarla ampliando le opportunità ma già così è stata importante per chi chiede e chi offre lavoro in una provincia in crisi, ormai da veramente troppi anni, come la nostra».

