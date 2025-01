Aumentano i rischi anche di Alzheimer 

Quali conseguenze neurologiche?

Nel tessuto cerebrale il colesterolo è una molecola richiesta in quantità elevata ed è fondamentale per il corretto funzionamento del Sistema Nervoso Centrale. Alti livelli di colesterolo specie della frazione LDL possono aumentare il rischio di varie patologie neurologiche. Ad esempio, può formare le placche di beta amiloide nel cervello sino ad una progressiva neurodegenerazione come nella malattia di Alzheimer; oppure l’accumulo nelle arterie aumenta il rischio di patologie vascolari ischemiche cerebrali tra cui l’ictus cerebrale ed una grave disabilità neurologica; ancora nella Sclerosi Multipla dove l’accumulo del colesterolo può influenzare la progressione della malattia.