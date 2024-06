Aumentano i reati  e le denunce, in calo gli arresti 

Diminuiscono i sequestri di cocaina e di piantagioni di marijuana, aumentano quelli di hashish. Sono numeri importanti quelli emersi ieri durante i festeggiamenti per i 210 anni dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri. Con i reparti schierati davanti ai ragazzi delle scuole cittadine, alle autorità e ai cento sindaci della storica provincia di Nuoro il comandante provinciale, il colonnello Elvio Sabino Labagnara, ha illustrato l’attività su tutto il territorio dove sono oltre 1000 i carabinieri impiegati. In totale 4745 i reati denunciati, 1572 quelli scoperti, 150 gli arresti, 2046 i denunciati. Oltre 20 mila le piante di marijuana sequestrate, più 2925 i chili, 78 chili hashish e 765 grammi di cocaina. Scoperti 56 indebiti percettori di reddito di cittadinanza per 400 mila euro. C’è un lieve aumento dei reati denunciati e scoperti con 16 arresti in meno e 76 denunce in più. Consegnato, inoltre, gli encomi al tenente Michele Trecca, al luogotenente Giovanni Chiesa, ai marescialli Armando Edela, Paolo Areddu, Leonardo Macrì, Antonio Messine, Nicola Mele, all’appuntato Giuseppe Oppedisano, ai carabinieri Giovanni Michele Gimapà, Giovanni Caruso e Rocco Emanuel Curotti.

