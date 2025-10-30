Aumentano i poveri, famiglie in difficoltà 

Ci sono famiglie con figli piccoli che non riescono a sostenere le spese di pannolini e omogeneizzati, divorziati con mutuo e affitto da pagare che non arrivano a fine mese, persone senza fissa dimora. Ogni storia è diversa, ma ad accomunarle è una situazione di povertà che suona come un’emergenza.

Emergenza

Almeno stando a quanto raccontano i dati, e cioè che il numero di cittadini che ogni mese si rivolgono alla Caritas parrocchiale del Santissimo Redentore sta aumentando vertiginosamente. Al momento sono una novantina di famiglie “fisse”, che fanno circa 280 persone, a cui si aggiunge chi ha bisogno di un aiuto temporaneo o una tantum. Numeri decollati a partire da gennaio di quest’anno, che fanno del 2025 un autentico anno nero. «Rispetto all’anno precedente abbiamo avuto un’impennata, le persone hanno tanti bisogni. Le aiutiamo con la spesa, con il pagamento dell’affitto, delle utenze, della Tari, o acquistiamo per loro le bombole», spiega Federica Porrà, referente della Caritas, che conta una quindicina di volontari ed è guidata dal sacerdote don Nicola Ruggeri.

I volontari

La sede è nei locali accanto alla chiesa, dove gli scaffali contengono pacchi di pasta e riso, biscotti, farina, condimenti pronti e tante conserve, visto che molti non hanno la possibilità di cucinare, causa elettrodomestici guasti o perché una casa non ce l’hanno. «I beni arrivano dai carrelli solidali e dal banco alimentare, ma anche dalle offerte dei parrocchiani e dalla chiesa stessa che acquista beni di prima necessità. La nostra è una comunità sensibile», continua Porrà. Eppure, non mancano le difficoltà. «Non sempre riusciamo a dare una spesa completa a causa dell’impennata dei prezzi, per esempio dell’olio e del caffè. Anche il detersivo è difficile da reperire. La nostra preoccupazione è che ognuno abbia una spesa dignitosa, non certo ricca ma che tenga conto di ogni necessità». L'identikit di chi si rivolge al servizio? Non esiste, perché i background degli individui che a un certo punto della vita si sono trovati in difficoltà sono tutti diversi. «Famiglie numerose, viandanti che hanno bisogno di un pasto, chi abita in tende e roulotte, anche alcuni parrocchiani. La maggior parte sono di Monserrato ma qualcuno arriva pure da Pirri, Selargius, Quartu».

Il supporto

C'è poi chi prova a reinserirsi nel mondo del lavoro dopo aver perso la propria occupazione. «Forniamo un servizio di centro d’ascolto con indirizzo fiscale per aiutare a ottenere agevolazioni e inviare il curriculum alle agenzie interinali», spiegano ancora i volontari. Accanto alla sala con gli alimenti, ce n’è un’altra piena di vestiti e scarpe, divisi per età, taglia, tipologia, a disposizione dei bisognosi. Così come lenzuola e arredi per la casa, tutto in ottimo stato. «Il magazzino vestiario funziona molto bene, abbiamo tante offerte e riusciamo a inviare gli abiti in più ad altre parrocchie e comunità». Per le donazioni, le porte della Caritas si aprono il mercoledì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 16 alle 18.

RIPRODUZIONE RISERVATA