Aumentano i nuovi nati: segnale incoraggiante ma il saldo resta negativo 

A Isili nel 2023 sono nati 14 bambini, mentre i decessi sono stati 40. Il saldo demografico è negativo ma nasconde un segnale incoraggiante: nel 2022 le nascite erano state di meno e i decessi, anche per effetto del Covid, quasi venti più dell’anno appena concluso.

In questo inizio d’anno il Comune si prepara a liquidare gli assegni di natalità riferito alle annualità 2022 e 2023: i beneficiari sono 26, e ciascuno riceverà un assegno mensile di 600 euro fino al compimento del quinto anno di età dei bambini. «Questo contributo – sottolinea il sindaco Luca Pilia – è un buon incentivo e un aiuto importante a favore dei nuclei familiari che risiedono nei piccoli comuni».

L’aumento delle nascite nel capoluogo del Sarcidano negli ultimi anni è un segnale incoraggiante in un quadro che resta negativo: da diverso tempo la popolazione continua a diminuire in maniera preoccupante (oggi i residenti a Isili si attestano intorno ai 2.500), le nascite non compensano le morti ed è costante la fuga dei più giovani per motivi di studio e soprattutto per cercare lavoro. Lo spopolamento accomuna ormai tutte le comunità delle zone interne e non solo. In questo contesto, si spera che le 14 nascite del 2023 portino ricadute positive su diversi fronti con il mantenimento di tutte le scuole presenti a Isili, dal nido d’infanzia alle materna, primaria, secondaria di primo grado e superiore e di tutte le altre realtà sportive e culturali che operano in paese e nel territorio.

«Ma per rivitalizzare i centri dell’interno – aggiunge il primo cittadino – occorrono interventi strutturali che garantiscano i servizi e la mobilità dei cittadini».

