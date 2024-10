Aumentano i nonni vigile, in campo un piccolo esercito 

D’ora in avanti i bimbi delle scuole all’entrata e all’uscita dalle classi, potranno attraversare la strada in tutta sicurezza.

A pochi giorni dal suono della prima campanella infatti, prendono il loro posto fuori dagli istituti anche i nonni vigile. Un progetto che ha un duplice scopo: da una parte la maggiore tutela dei ragazzi agli ingressi dei vari plessi; dall’altra questo scambio intergenerazionale con la fascia più anziana della comunità.Nei giorni scorsi all’ex Convento si è tenuta la riunione programmatica per presentare il servizio.

Il progetto è promosso dal Plus ambito Quartu-Parteolla, con il contributo del settore Polizia locale, viabilità e traffico e del settore Pubblica istruzione, e in collaborazione con la cooperativa Laurus.E se l’anno scorso le domande per aderire al servizio erano state 34, quest’anno si è arrivati addirittura a 45: saranno tutte accolte e si potranno assegnare nuove unità nei pressi dei plessi che presentano maggiori criticità, come ad esempio via Vico-via Iglesias.

«L’aumento delle domande rispetto all’anno scorso» ha spiegato l'assessore ai Servizi Sociali Marco Camboni , «dimostra quanto faccia piacere coprire questo servizio, che è sicuramente utile, con una ricaduta rilevante sui cittadini, in particolare sui genitori che accompagnano i propri figli».

