Sinnai.
23 gennaio 2026 alle 00:13

Aumentano i lettori e la biblioteca amplia l'offerta di titoli 

Una biblioteca con oltre 47mila libri e “ingressi” in costante aumento. Ogni anno si registrano settemila prestiti di libri. Una biblioteca, quella di Sinnai, che cresce e conta su altri contributi regionali e statali per cinquantamila euro, per l’acquisto di libri e di arredi.

«Parte dei finanziamenti – dice la bibliotecaria Luisella Saddi - sono arrivati nell’ambito del progetto di promozione della lettura “Ponti di lettura: unire le persone attraverso le storie”, con l’obiettivo di arricchire il patrimonio bibliotecario e sostenere iniziative capaci di favorire l’inclusione, la partecipazione e il dialogo tra le diverse fasce della popolazione attraverso la lettura. Per il pubblico adulto – aggiunge – prevediamo un significativo ampliamento delle novità di narrativa, saggistica e manualistica aggiornata. Per i più giovani, invece, è in programma un restyling completo della sezione ragazzi: procederemo alla sostituzione dei titoli ormai usurati con edizioni nuove, stimolanti e adatte ai lettori di oggi. L’obiettivo - conclude Saddi - è rendere la nostra biblioteca un luogo sempre più accogliente e aggiornato con contenuti di qualità, adatti a tutte le fasce d’età».

