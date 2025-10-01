Aumentano i decessi per droga 

Nel 2024 in Italia i decessi rilevati dalle forze di polizia e attribuiti all’abuso di sostanze stupefacenti sono stati 231, +1,76 per cento rispetto al 2023. Le vittime sono 191 uomini (82,68 per cento), come l'anno precedente, e 40 donne (17,32 per cento), in aumento dell'11,11 rispetto al 2023, quando erano state 36 le vittime di sesso femminile.

È quanto emerge dalla Relazione annuale 2025 della Direzione centrale per i servizi antidroga. I livelli di mortalità più alti si sono riscontrati nelle fasce d'età superiori ai 25 anni, con il picco massimo in quella maggiore o uguale a 40 anni.

La maggior parte delle vittime al Nord, con il 41,56 per cento dei decessi, a seguire il 33,77 nel Centro e il 24,68 nel Sud (isole incluse). Il valore maggiore (26 vittime) si riscontra in tre regioni (Lazio, Toscana e Emilia Romagna), seguite da Veneto (25), Campania (21), Marche (18) e Piemonte (15).

Rispetto al 2023, gli aumenti più consistenti di decessi si sono riscontrati in Campania (75 per cento), Lazio (73,33) e Friuli Venezia Giulia (50), mentre in Basilicata e Valle d'Aosta non sono stati rilevati decessi. La causa più diffusa per morti da overdose, come emerge dal report, è l'abuso di cocaina: nel 2024 si sono registrati 78 decessi.

