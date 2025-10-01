VaiOnline
Il report.
02 ottobre 2025 alle 00:29

Aumentano i decessi per droga 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel 2024 in Italia i decessi rilevati dalle forze di polizia e attribuiti all’abuso di sostanze stupefacenti sono stati 231, +1,76 per cento rispetto al 2023. Le vittime sono 191 uomini (82,68 per cento), come l'anno precedente, e 40 donne (17,32 per cento), in aumento dell'11,11 rispetto al 2023, quando erano state 36 le vittime di sesso femminile.

È quanto emerge dalla Relazione annuale 2025 della Direzione centrale per i servizi antidroga. I livelli di mortalità più alti si sono riscontrati nelle fasce d'età superiori ai 25 anni, con il picco massimo in quella maggiore o uguale a 40 anni.

La maggior parte delle vittime al Nord, con il 41,56 per cento dei decessi, a seguire il 33,77 nel Centro e il 24,68 nel Sud (isole incluse). Il valore maggiore (26 vittime) si riscontra in tre regioni (Lazio, Toscana e Emilia Romagna), seguite da Veneto (25), Campania (21), Marche (18) e Piemonte (15).

Rispetto al 2023, gli aumenti più consistenti di decessi si sono riscontrati in Campania (75 per cento), Lazio (73,33) e Friuli Venezia Giulia (50), mentre in Basilicata e Valle d'Aosta non sono stati rilevati decessi. La causa più diffusa per morti da overdose, come emerge dal report, è l'abuso di cocaina: nel 2024 si sono registrati 78 decessi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 