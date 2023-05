Aumentano i costi per raccolta differenziata dei rifiuti 

Donori, Serdiana, Soleminis e Barrali verseranno 129mila euro in più all’anno. Un aumento determinato da diversi fattori: in primo luogo i costi di trasporto schizzati alle stelle a causa dei pesanti rincari dei prezzi dei carburanti a causa della guerra in Ucraina.

Ma a pesare sui bilanci della amministrazioni comunali, seppur in quantità minima (1,83 per cento), ci sono anche le variazioni che riguardano il costo del personale. L’aumento del canone sarà in ogni caso contenuto rispetto ad altri territori dell’Isola grazie anche agli ottimi risultati ottenuti dai comuni dell’Unione con la raccolta differenziata che, lo scorso anno, ha raggiunto l’82,5 per cento. Ci sono state anche punte di quasi il 90 per cento raggiunte nel Comune di Soleminis. L’obiettivo adesso diventa l’entrata a regime della nuova tariffazione puntuale che comporterà un’importante riduzione della percentuale dei rifiuti indifferenziati con conseguente abbattimento dei costi di smaltimento.

La fase di sperimentazione dovrebbe concludersi entro il 2023. (c. z.)

