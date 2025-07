Aumentano i clochard che dormono per strada 

Aumenta in città il numero delle persone senza fissa dimora che vivono e dormono per strada. Solo negli ultimi tre mesi, da aprile a giugno, il triste dato è cresciuto del 63%, passando da 45 a 71 casi noti ai Servizi sociali comunali. Tuttavia la sensazione diffusa (basta una passeggiata in centro o in periferia per rendersene conto) è che in realtà siano molti di più.

Il censimento

A rendere noto l'esito del recente censimento degli assistiti, datato 25 giugno, è l'assessora alla Salute e al benessere delle cittadine e dei cittadini, Anna Puddu. La concentrazione maggiore di clochard si registra tra viale La Plaia, Stazione Marittima, Largo Carlo Felice e via Roma, che da “salotto buono” della città si è progressivamente trasformata negli ultimi anni nell'epicentro del degrado e della disperazione. Sotto i portici, dall'ex hotel Moderno fino al palazzo del Consiglio regionale, i giacigli di fortuna non si contano più e sono visibili anche in pieno giorno. Ma in generale, a livello cittadino, ormai non passa settimana senza che venga segnalato qualche nuovo drammatico caso.

Il rifiuto dell’aiuto

«Il problema di fondo è che la presa in carico non è mai facile», spiega l'assessora Puddu, «perché molte di queste persone rifiutano ogni aiuto, servono pertanto interventi mirati sulla base delle loro storie personali». Come nel caso di una donna che ogni tanto staziona sotto i portici di via Roma, di fronte alla Rinascente. «Una situazione complessa, con un disagio importante, della quale mi sono occupata anche personalmente», rivela l'esponente della Giunta Zedda, «e alla fine siamo riusciti a convincerla a trascorrere almeno le notti in struttura. Di giorno, invece, lei vorrebbe restarsene a chiedere l'elemosina in via Roma». Una situazione tutt'altro che semplice, insomma.

I dormitori

«Attualmente i posti letto nei dormitori sono 138, tra cui 10 per le emergenze in via Sulcis (presso i Saveriani) ed altrettanti in via Malta in accordo con la Diocesi», aggiunge. «Per il futuro, intendiamo superare la logica del dormitorio e puntare all'emancipazione, ad esempio attraverso la realizzazione di mini-alloggi dotati di servizi igienici che possano eventualmente ospitare persone che necessitano di vivere da sole e anche gli animali d'affezione». Spesso, infatti, uno dei motivi del rifiuto di entrare in struttura è legato proprio al timore di non poter più stare insieme al proprio compagno di vita, sia esso un cane o un gatto.

La mappa

«Contrastare ogni forma di marginalità è obiettivo prioritario di questa Amministrazione e stiamo cercando di segnalare in maniera rapida ai Servizi tutti i casi, al fine di prenderli in carico con tempestività e massima urgenza, coordinando tutte le associazioni, che ora finalmente fanno ufficialmente rete, per organizzare meglio gli interventi». La mappa della disperazione tracciata dai Servizi si estende da Sant'Avendrace a Pirri con casi di persone che hanno scelto di dimorare in parchi, giardini, piazze, rifornitori abbandonati, sotto ponti e portici, nei pressi di supermarket, cimiteri e perfino all'interno di aree cani. E se in periferia le zone più tristemente note per la presenza di senzatetto sono via Quintino Sella, via Po e via Mandrolisai, in centro si registrano casi in piazza Giovanni XXIII (e Gallerie Ormus), viale Regina Elena (Terrapieno), viale Buoncammino, piazza Michelangelo e perfino nelle eleganti vie Milano e Messina, a Bonaria.

