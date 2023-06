Aumentano i bimbi che frequentano i nidi 

Bene i servizi per la prima infanzia. «I dati sui servizi di welfare locale mostrano un incremento sia nella percentuale di bambini che si utilizzano i servizi socio-educativi che nell’indice di copertura comunale», evidenzia il Crenos nel 30° Rapporto sull’economia sarda. Tuttavia, i dati indicano che «la Sardegna risulta essere in grave ritardo rispetto al resto del Paese. Con una percentuale di Comuni che presentano questi servizi pari al 29,7%, l’Isola risulta la terzultima regione in Italia secondo questo indicatore, seguita soltanto da Calabria e Basilicata». In leggera crescita il dato riguardante la fruizione del servizio di asilo nido: «Il 14,2% degli utenti potenziali usa questi servizi nel 2020, contro una media nazionale del 13,7%. Anche i dati relativi ai servizi di assistenza domiciliare integrata per gli anziani mostrano un grado di copertura molto ridotto, con solamente il 13,5% dei comuni che offrono il servizio, contro una media nazionale del 39%».

Sempre nel campo dei servizi, cala il numero delle persone che utilizzano il trasporto pubblico: nel 2021 lo ha scelto il 12,6%, contro il 14,5% registrato nel 2020. «Il dato risulta inferiore sia a quello osservato nel Mezzogiorno (13%) che nel Centro-Nord (15,9%). Il livello di soddisfazione degli utenti di treni, autobus e pullman si riduce nell’ultimo anno, soprattutto in relazione agli utenti di pullman. Si confermano gli alti livelli di soddisfazione degli utenti di autobus urbani, mediamente superiori a quelli osservati nelle regioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno», evidenzia il Crenos.

