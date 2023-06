Aumentano gli occupati in Sardegna, exploit per le donne  

Il mercato del lavoro In Sardegna chiude in miglioramento il primo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022. In Sardegna, secondo l’elaborazione dell’Ufficio di Statistica della Regione, si registra un aumento della forza lavoro che passa da 628mila del primo trimestre 2022 a 636mila del primo trimestre 2023, con una variazione dell’1,3%. Il dato è trainato dall’aumento della forza lavoro femminile, mentre quella maschile resta immutata.

L’ingresso di nuova forza di lavoro nel mercato è un segnale positivo perché coincide con una diminuzione degli inattivi (il tasso per la Sardegna passa da 39% a 38,1%), ovvero coloro che restano fuori dal mercato del lavoro o perché scoraggiati o perché Neet (inattivi, non occupati né studenti).

«Favorire l’occupazione femminile mettendo al servizio della società sarda quelle misure in grado di conciliare la vita familiare con quella lavorativa sostenendo quell’equilibrio difficile che spesso porta le donne ad abbandonare il lavoro è un obiettivo che consideriamo una priorità», spiega il Presidente della Regione, Christian Solinas. «Le buone performance del mercato del lavoro in Sardegna nel primo trimestre 2023 che risultano legate alla componente femminile ci fanno ben sperare e sono l’occasione per ribadire come le donne rappresentino una risorsa di inestimabile valore, elemento di forza e straordinario collante anche in ambito lavorativo».

