Aumenta la tassa di soggiorno: «Più investimenti» 

Quattro milioni di euro di investimenti a fronte di un incasso annuo dell’imposta di soggiorno di circa 2,5 milioni: Alghero rilancia sul turismo, puntando su qualità, sostenibilità e programmazione. Lo ha spiegato l’assessora Ornella Piras giustificando così il ritocco al regolamento sulla tassa di soggiorno che, d’ora in poi, non conoscerà stagionalità. Un provvedimento maturato al termine di un lungo confronto tra il Comune e le principali associazioni di categoria che hanno dato il via libera alla rimodulazione delle tariffe e al principio della destinazione vincolata delle risorse. Gli operatori hanno condiviso gli adeguamenti per campeggi, villaggi, case mobili e bungalow, mentre restano escluse tende e camper. L’Amministrazione ha ribadito che ogni euro incassato sarà destinato a progetti concreti: dal decoro urbano alla cura del verde, dalla pulizia delle spiagge alla promozione territoriale, fino ai grandi eventi. «Abbiamo scelto un metodo nuovo - spiega l’assessora al Turismo e Sviluppo Economico Ornella Piras - fondato su partecipazione e trasparenza. Gli investimenti previsti superano di gran lunga gli introiti dell’imposta e dimostrano l’impegno nel rafforzare il posizionamento di Alghero come destinazione sostenibile e competitiva nel Mediterraneo». (c.fi.)

