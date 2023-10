Aumenta la Tari: è polemica 

Scoppia la polemica in città per l'aumento della tassa sui rifiuti (oltre cento euro) nonostante il titolo di “Comune riciclone”. Nuoro lo aveva ottenuto aderendo alla rete nazionale dei Comuni sostenibili e classificandosi tra le città migliori a livello nazionale per riciclo della raccolta differenziata. Dal 2015 al 2022 i cittadini si sono impegnati notevolmente passando dal 56 all'84 per cento di riciclo dei rifiuti. La promessa dell'amministrazione era quella di una riduzione delle tariffe ma nel 2023, a differenza degli scorsi anni, la riduzione non è avvenuta.

Cittadini e associazioni protestano: «È vergognoso, perché l'impegno non viene ripagato e le promesse non sono state mantenute - dicono i componenti del Circolo culturale Catte Pinna -. C'è da preoccuparsi perché arrivati a questo punto i nuoresi non ricicleranno più con la stessa cura di prima. La logica è semplice e diretta: io, nuorese, mi assumo il compito di differenziare il meglio possibile per ottenere un vantaggio economico. Questo vantaggio non è arrivato, a discapito di un servizio che prima funzionava in maniera eccellente».

Risponde l'assessora all'Ambiente, Valeria Romagna: «L'aumento è purtroppo dovuto all'Istat e obbligatorio per legge. Il lavoro eccellente ha anzi permesso che questo aumento non fosse eccessivo come negli altri Comuni».

