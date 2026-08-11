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Castiadas.
12 agosto 2026 alle 00:41

Aumenta il costo della Tari: il 5 per cento in più rispetto al 2025 

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A Castiadas c’è un leggero incremento della Tari «ma in Sardegna restiamo comunque fra i Comuni con le tariffe più basse». Lo ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni al termine del Consiglio comunale che ha approvato le tariffe per il 2026. L’incremento è di circa il 5 per cento rispetto allo scorso anno con una ripartizione dei costi (433mila euro nel totale) applicati per il 60 per cento alle utenze non domestiche e per il restante 40 alle domestiche. «Gli adeguamenti tariffari sono contenuti e riconducibili principalmente all’aumento dei costo del carburante e all’aggiornamento dell’indice Istat», ha detto il primo cittadino.

Non mancano altre criticità: «Incide anche l’aumento in questo periodo dell’indifferenziato dovuto sia ai rifiuti prodotti dall’elevato numero di bagnanti sulle spiagge sia alla presenza di abusivi». Dunque per ridurre i costi «occorre incrementare la percentuale della raccolta differenziata».

Il problema dell’abbandono dei rifiuti sulle spiagge potrebbe essere risolto, o attenuato, quando entreranno in funzione le aree ecologiche attrezzate nei parcheggi in fase di ultimazione. «In questo modo la raccolta sarà più puntuale e ordinata», ha concluso Murgioni.

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