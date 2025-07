Aumenta Alghero ticket, Forza Italia: «Scelta assurda» 

È nato come biglietto unico per visitare le ricchezze del territorio di Alghero con un risparmio di oltre il 50 per cento sul costo dei biglietti di ingresso a 13 attrazioni. Ad oggi Alghero Ticket e Alghero Family, la chiave di accesso alle bellezze storiche, archeologiche e naturalistiche della città, ha subito un incremento di oltre il 33 per cento, una decisione presa a fine luglio dalla Fondazione Alghero e concordata con il Comune che ha sollevato la protesta del gruppo di Forza Italia. «Una scelta assurda presa in piena stagione con il plauso del sindaco e dell’assessore competente che dimostra come questa amministrazione si riempia la bocca di programmazione, di incentivazione ai flussi turistici solamente per dare aria ai denti», è il commento pungente di Andrea Delogu, segretario cittadino di FI. «Come si fa ad assumere un’iniziativa del genere senza concordarla con gli operatori del settore, con i buyers che hanno già venduto l’Esperienza Alghero e oggi si trovano un costo superiore di oltre un terzo», aggiunge Delogu, sottolineando che «l’aumento delle tariffe dovrebbe essere stabilito entro l’anno precedente alla loro entrata in vigore». Alghero Ticket aveva fatto il suo esordio nel 2011, poco dopo la nascita della Fondazione, all’epoca della giunta Tedde, un mezzo di promozione del territorio e di conoscenza dei siti meno visitati, che nell’ultimo quinquennio hanno visto un incremento esponenziale di visitatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA