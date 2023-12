Aule troppo fredde, sciopero al Beccaria 

In aula fa davvero troppo freddo: ieri gli studenti dell'istituto Agrario di Santadi, sede staccata del Beccaria di Carbonia, hanno disertato la scuola.

Dopo lo sciopero del 24 novembre scorso, dovuto alla mancata messa in funzione dell'impianto di riscaldamento, i circa centro studenti, dopo diversi solleciti, anche con note scritte, hanno deciso di protestare ancora: «Sono ormai diversi giorni che aspettiamo che accendano i termosifoni, ci hanno detto che c'è un problema tecnico – spiega Gioele Aramini, rappresentante d'Istituto – stavolta continueremo con lo sciopero ad oltranza fino a quando il problema non verrà risolto».

Gli studenti precisano che hanno tenuto duro nelle scorse settimane, solo per spirito di sacrificio e di responsabilità, per via di impegni precedentemente presi: erano, infatti coinvolti nei diversi laboratori di produzione e di lavorazione dei propri prodotti alimentari per un appuntamento importante alla quale la scuola non poteva mancare. Infatti il 4 dicembre scorso, in occasione della manifestazione “Pane e olio in frantoio” che si è tenuta al centro di Santadi, gli studenti hanno presentato e venduto le loro produzioni. La responsabile d'Istituto Pinella Etzi, precisa: «Ho cercato di convincere gli alunni a non disertare le lezioni, ma è un dato di fatto che gli impianti di riscaldamento non funzionino».

