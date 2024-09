Aule troppo calde? Ecco i nuovi condizionatori 

Lavori per mezzo milione di euro realizzati negli ultimi due anni, un piano per rendere tutti gli istituti di Pula accoglienti dal punto di vista climatico: il Comune sta portando avanti un piano per ammodernare tutte le scuole del paese e migliorarne la resa energetica. Se il problema della aule calde nelle prime settimane del nuovo anno scolastico ha interessato diverse scuole dell’Isola, a Pula il problema non si è presentato grazie all’installazione dei convettori nella quasi totalità degli istituti del paese.

I lavori

La vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Elisabetta Loi, illustra il programma degli interventi realizzati e anticipa i prossimi obiettivi dell’amministrazione comunale: «In questi due anni sono stati sostituiti i vecchi termosifoni a caldaia con i termoconvettori che consentono di raffrescare le aule nei mesi più caldi, e di riscaldarle in quelli invernali. Mai come quest’anno scolastico, con il suono della prima campanella in Sardegna arrivato in netto anticipo rispetto al passato, nelle aule si è sentita la necessità di tenere accesi i climatizzatori: fortunatamente da non ci sono stati grossi problemi. Dopo aver speso 80mila euro per le scuole di Su Rondò, 40mila a testa per il plesso di Santa Margherita e l’asilo nido, e 200mila per le scuole di via Aldo Moro, ora puntiamo a individuare i finanziamenti anche per intervenire nelle scuole medie di via Tigellio».

Gli altri edifici

Non solo istituti scolastici, il piano per migliorare il clima all’interno degli edifici di proprietà del Comune ha interessato anche la casa degli anziani, dove grazie a un finanziamento di 80mila euro sono stati sostituiti tutti i termosifoni con dei più moderni termoconvettori. Il sindaco, Walter Cabasino, spiega come il cammino intrapreso dall’amministrazione comunale dall’inizio del mandato vada verso la piena transazione energetica del proprio patrimonio immobiliare: «In questi due anni abbiamo sostituito infissi, posizionato climatizzatori di ultima generazione mandando in pensione i vecchi termosifoni a caldaia presenti nella maggior parte degli istituti scolastici, il prossimo è quello di completare il progetto cominciato anni fa di posizionare i pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici che appartengono al Comune. Far sì che gli stabili comunali siano autosufficienti dal punto di vista energetico non solo ci consentirebbe di tagliare i costi per l’approvvigionamento energetico, ma li renderebbe anche più ecosostenibili. La transizione energetica è una sfida che vogliamo vincere per rendere Pula più green e più moderna».

RIPRODUZIONE RISERVATA