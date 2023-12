Aule non riscaldate, all’istituto Agrario si riaccende la protesta 

Continua la protesta degli studenti dell'istituto Agrario di Santadi, sede staccata del “Beccaria” di Carbonia, che ieri si sono rifiutati di entrare a scuola. Dopo la manifestazione del 24 novembre e lo “sciopero” in massa di sabato scorso, lunedì gli studenti sono rientrati nelle aule: l’impianto di riscaldamento ha funzionato per circa un’ora, ma alle 9,30 è tornato il freddo; gli studenti hanno avuto pazienza e, indossati cappotti e giubbotti, hanno terminato le lezioni. Ieri però, non avendo ricevuto garanzie sul buon funzionamento degli impianti, sono tornati in agitazione: si sentono sbeffeggiati. «Siamo consapevoli che perdere ore di lezione e rimanere indietro con i programmi non va a nostro vantaggio – ha precisato Gioele Aramini, rappresentante d'istituto – ma non è corretto che non ci mettano in condizioni di stare in aula senza avere freddo. Anche perché, insieme alla temperatura, scende il livello di attenzione».

I 100 studenti hanno deciso che non rientreranno in aula fino a che non avranno garanzie da parte di chi è preposto alla manutenzione degli impianti di riscaldamento. «Non credo che esistano studenti di serie A e studenti di serie B», aggiunge Aramini: «In dicembre i riscaldamenti devono accesi in tutti i plessi scolastici».

