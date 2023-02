Aule inagibili, la Giunta Soddu tra due fuochi 

Aule e laboratori chiusi, sale mense impraticabili, e interi istituti trasferiti durante l’anno scolastico senza nessuna data certa per il ritorno nella sede naturale. Oltre ad impianti di riscaldamento che vanno a singhiozzo. Sulle scuole cittadine i consiglieri comunali accendono un faro chiedendo chiarimenti all’amministrazione guidata da Andrea Soddu. Dopo l’intervento venerdì del rappresentante di Italia in Comune Gianni Dettori, «per le condizioni in cui versano le scuole, fra le quali ti spicca la struttura della secondaria di primo grado “Borrotzu” di via Gramsci» ha sottolineato Dettori, è la consigliera Lisetta Bidoni a presentare una interrogazione.

Dettori ricorda la chiusura del Borrotzu dal 15 dicembre e «l’inagibilità quasi totale, poiché altre parti d’intonaco sottoposte a verifica risultavano malconce», poti attacca: «Prima di rassicurare la dirigenti e famiglie, sarebbe occorsa da parte dell'Amministrazione maggiore prudenza. Dettori osserva che «i lavori non sono neppure iniziati» e chiede – di convocare tutte le parti coinvolte e l'Atp per verificare la possibilità di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici da via Gramsci a Via Tolmino» dove centinaia di alunni sono stati trasferiti. Dettori parla anche del plesso Mereu «a causa delle fatiscenti condizioni dell’impianto di condotta e di alimentazione» e della stabile di via Malta, «con un impianto antincendio fatiscente». Anche al Podda, si teme il «blocco definitivo dell’impianto termico».

È proprio dell’impianto termico del Podda si interessa nella sua interrogazione la Bidoni che chiede «una relazione dettagliata sullo stato dei diversi edifici scolastici ed in particolare della scuola media di Via Gramsci, sul funzionamento degli impianti di riscaldamento e sulle eventuali misure che si intendono adottare per garantire funzionalità e sicurezza».

La consigliera di Progetto per Nuoro, chiede quale sia la «data prevista per la riapertura della Borrotzu di via Gramsci e quali interventi si intendono realizzare per le elementari Podda, per una sala mensa in modo che alunni possano consumare i pasti in ambienti idonei».

RIPRODUZIONE RISERVATA