Aule giudiziarie come fornaci 

Il termometro sulla scrivania di un ufficio della Corte d’appello, al terzo piano dell’ala vecchia, l’altra mattina poco prima di mezzogiorno segnava 37 gradi, mentre nel lato opposto del corridoio - sul versante della Procura generale - vari dipendenti tenevano le serrande delle finestre abbassate nella speranza di arginare l’afa terrificante. Tutto inutile. Alcune zone dell’immenso Palazzo di Giustizia di piazza Repubblica in questi giorni sono delle vere e proprie fornaci, comprese molte aule giudiziarie nelle quali l’impianto di climatizzazione ( vecchio e malandato) ormai non funziona più ed è quasi impossibile fare udienza senza boccheggiare. Per fronteggiare l’emergenza, la Conferenza permanente degli uffici giudiziari ha deliberato di acquistare 130 pinguini e decine di ventilatori. Ora serve il via libera del Ministero, nella speranza che i contatori non saltino e la burocrazia non rallenti tutto.

Le lamentele

Tanti lavoratori e avvocati si lamentano, pochi si espongono. Ma il malumore corre anche tra i giudici, tanto che la scorsa settimana un Got (un giudice onorario) ha sospeso l’udienza e mandato tutti a casa perché era impossibile proseguire. In altri uffici, invece, alcuni cancellieri sono arrivati da casa con ventilatori e ventagli, mentre di recente c’è anche qualche magistrato – è il caso del capo dei Gip – che ha acquistato a proprie spese un climatizzatore portatile per l’aula udienze. Un po’ ovunque, poi, agli avvocati hanno ottenuto di derogare all’obbligo della toga, visto che le temperature sfioravano i 40 gradi. Un incubo.

La protesta

«Da tempo e a più riprese», scrive il segretario della Funzione pubblica della Cisl, Ignazio Usai, in una lettera inviata ieri alla Presidente della Corte d’appello, Gemma Cucca, «abbiamo rappresentato le segnalazioni pervenuteci dai cittadini, oltre che e dalle lavoratrici e lavoratori, circa il disagio che si viene a creare negli ambienti lavorativi e in spazi aperti al pubblico, dovuto in alcuni casi al malfunzionamento dei sistemi di climatizzazione, in altri alla totale assenza degli stessi». Nella stessa situazione, a quanto pare, ci sarebbero anche gli uffici del Giudice di Pace (via Deledda) e il Tribunale per i Minori (via Dante). «Le temperature da diversi giorni si sono notevolmente innalzate», prosegue «e dalla tarda mattinata diventa impossibile lavorare in un contesto di benessere. Alcuni dipendenti hanno cercato di rendere meno pesante il disagio patito provvedendo in autonomia con strumenti mobili di refrigerazione, iniziativa che non ha risolto la difficile situazione che ha comportato anche episodi di malessere fisico da non trascurare». La Cisl chiede una maggiore attenzione alle persone, alla salute e alla sicurezza di chi vive molte ore nel Palazzo di Giustizia, proponendo variazioni organizzative all’orario nei mesi di luglio e agosto.

I nuovi climatizzatori

In realtà, già da due settimane, la Conferenza permanente che raggruppa i vertici di tutti gli uffici giudiziari ha deliberato alcuni interventi urgenti. Oltre alla presidente della Corte, Gemma Cucca, hanno approvato la decisione “fai da te” il Procuratore generale, Luigi Patronaggio, quello della Repubblica, Rodolfo Sabelli, il presidente del Tribunale, Vincenzo Amato, di quella dei Minori, Maria Giovanna Pisano, il capo dei Gip, Giuseppe Pintori, e un delegato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati. È stato deciso di acquistare 130 pinguini per le aule giudiziarie e un gran numero di ventilatori, in attesa dell’imminente maxi-cantiere che interesserà l’intera ala vecchia dell’edificio. Una gigantesca opera di efficientamento energetico che prenderà il via il 1 agosto e terminerà il 31 dicembre 2024. Arriveranno nuove finestre con i vetri termici, moderni impianti elettrici, saranno rifatti la copertura del tetto, gli impianti idraulici e sarà allestita una nuova rete di climatizzazione. Tutto suddiviso in tre lotti, già affidati all’impresa Imaco per poco più di 12 milioni di euro, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. E nel frattempo, sognando i pinguini, si continua a boccheggiare.

