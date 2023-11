Aule fredde, chiuse le scuole 

«Giorni di lezione sui banchi di scuola al freddo, fino all’inevitabile chiusura dell’istituto comprensivo con un’ordinanza del sindaco di Arbus»: così il capogruppo di minoranza, Michele Schirru, comunica la sospensione delle attività didattiche per due giorni consecutivi, ieri e oggi, nel caseggiato di via Costituzione, mentre ieri è stata la volta della materna di via Cavallotti. «A tre mesi dall’inizio delle lezioni – insiste Schirru – è vergognoso che gli impianti di riscaldamento delle scuole non siano stati messi nelle condizioni di funzionare. A farne le spese gli alunni che in classe da giorni soffrono il freddo. Una maggiore attenzione da parte della Giunta sarebbe bastata a evitare alle famiglie i disagi che comportano la scuola chiusa e figli a casa. Così non si garantisce il servizio completo della scuola pubblica, fatto grave cui si deve porre immediatamente rimedio».

L’avviso ai genitori e al personale è arrivato dal dirigente, Sebastiano Ruggiero: «La scuola è chiusa, il personale non presterà servizio, eccezione fatta per gli uffici».

Il primo cittadino, Paolo Salis, spiega: «È stata una necessità dettata da lavori urgenti iniziati a ottobre. Si tratta di convertire la rete del gas cittadino da gpl a metano, pertanto occorre adeguare gli impianti termici dell’Istituto comprensivo. La chiusura è prevista limitatamente ai giorni della prima accensione e relativo collaudo». Salis ricorda che «il tempo di sospensione dell’attività scolastica è dipeso dalla potenza dell’impianto che ha richiesto la necessità di un parere preliminare di conformità antincendio». (s. r.)

