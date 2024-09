Aule e corridoi allagati al Cpia Karalis 

Aule e corridoi allagati nella sede del Cpia Karalis, il centro provinciale di istruzione per gli adulti, in via Scarlatti. Un problema alla tubatura che scorre sotto il solaio del primo piano, ha fatto scendere l’acqua al piano terra rendendo inagibili i servizi igienici e facendo saltare l’elettricità.

Il Comune aveva già effettuato un sopralluogo la settimana scorsa ma ieri il problema si è ripresentato e il tubo ha ricominciato a perdere con gravi disagi per tutto il personale della scuola.Non è certo la prima volta che nei locali di via Scarlatti si verificano problemi. Anni fa, quando era la sede del liceo artistico, il disagio maggiore era rappresentato dalle fognature che andavano in tilt allagando la scuola. In seguito il Comune aveva trovato una soluzione concedendo al liceo in comodato d’uso i locali della scuola di via Monsignor Angioni dove si trova attualmente. In via Scarlatti poi erano stati effettuati alcuni interventi per ospitare il Cpia.

