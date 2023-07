Aule come fornaci, nel Palazzo di giustizia arrivano i “pinguini” 

Varie aule d’udienza e numerosi uffici della vecchia ala del Palazzo di Giustizia continuano a essere delle vere e proprie fornaci, con temperature interne che, ancora ieri, superavano i 32 gradi e rendevano pressoché impossibile tenere i processi. Nel frattempo, ieri mattina, sono stati distribuiti in varie stanze i 130 pinguini portatili acquistati per tamponare i guasti al climatizzatore centrale, mentre all’esterno una gigantesca gru ha sostituito i pesanti motori dell’impianto che si trovano nel tetto. Si spera, dunque, che nelle prossime settimane l’impianto centralizzato riprenda a funzionare. Nel frattempo, però, non mancano i disagi.

Ieri mattina, quando sono stati messi in funzione i “pinguini” nel corridoio dei Gip, i giudici per le indagini preliminari, il contatore è saltato e anche la linea che garantisce il funzionamento dei computer ha smesso di funzionare. La situazione è tornata alla normalità nel giro di qualche ora, ma c’è il sospetto che l’impianto elettrico non regga il carico di tutti i mini-climatizzatori (acquistati dalla conferenza permanente di tutti i dirigenti con il via libera del Ministero) e dei ventilatori che dipendenti e magistrati si stanno portando da casa per combattere l’afa. Dove, però, l’aria condizionata non funziona si raggiungono temperature impossibili: è il caso delle aule della prima e della seconda sezione penale che in questi giorni hanno comunque garantito le udienze, così come la Corte d’assise e quella d’assise d’appello (così grandi che non si possono climatizzare). E ieri mattina, ciliegina sulla torta, in un'aula dei monocratici lo split ha iniziato a perdere acqua, allagando il pavimento e costringendo il giudice a sospendere l’udienza.

