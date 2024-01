Aule al gelo: protestano gli studenti 

Studenti in agitazione negli Istituti superiori Asproni-Fermi, Asproni-Branca e Baudi di Vesme di Iglesias.Al centro della protesta le condizioni in cui si trovano gli edifici scolastici, con infiltrazioni di acqua piovana, segni evidenti di umidità sui muri e temperatura nelle aule talmente bassa da limitare la normale didattica.Dopo l'assemblea che si è tenuta ieri mattina gli studenti hanno organizzato per oggi una manifestazione. Il corteo che si dirigerà verso il centro direzionale del Comune di Iglesias, per un incontro con l'assessore alla pubblica istruzione Vito Spiga.

Gli studenti chiederanno all’esponente della Giunta Usai di farsi portavoce delle loro richieste, affinché l'amministrazione provinciale intervenga in maniera immediata per risolvere le problematiche degli edifici scolastici. Già lo scorso anno gli studenti, con in testa la delegazione dell'Istituto Baudi di Vesme, avevano protestato a causa delle condizioni delle scuole.

«Nelle aule, nonostante i riscaldamenti siano accesi, gli impianti sono inefficienti e si raggiungono a malapena i 13 gradi - spiega Francesco Cubadda, rappresentante degli studenti dell'Asproni-Fermi - i muri hanno macchie di muffa e a causa delle infiltrazioni d'acqua piove nei corridoi e sui computer dei laboratori.

Negli altri istituti le condizioni sono analoghe, e per questo chiediamo alla Provincia di intervenire immediatamente».

«Come amministrazione – fa sapere l’assessore Vito Spiga – ci siamo subito attivati per sollecitare e monitorare gli interventi di manutenzione di competenza provinciale. L'obiettivo comune è quello di garantire che non si interrompa il servizio scolastico».

