Aule al gelo da due settimane 

Per aggiustare la caldaia occorre intervenire all’interno di un locale tecnico che necessita di particolari dispositivi di sicurezza, ma la ditta che dovrebbe eseguire i lavori ne è al momento sguarnita e nell’attesa che arrivi l’attrezzatura necessaria, l’impianto di riscaldamento rimane spento. Così da due settimane gli studenti del Liceo Scientifico Giorgio Asproni in località Su Pardu sono costretti a seguire le lezioni con il giubbotto.

La protesta

«È chiaro non si può perdere altro tempo - riferisce Carlo Saiu, rappresentante d’istituto - siamo in protesta ormai da diversi giorni, ma non si tratta di uno sciopero organizzato, ognuno è libero di mostrare il proprio disappunto come meglio crede. Infatti molte classi in alcuni giorni hanno deciso di non seguire le lezioni, altre invece lo hanno fatto e continuano a farlo, con addosso il giubbotto. Qualcuno di noi si è poi preso la briga di misurare la temperatura delle aule; si aggira intorno ai 15 gradi. Oltre al problema dello seguire le lezioni con il freddo, si aggiunge anche quello relativo ai malanni. Diversi studenti hanno preso un raffreddore e sono stati costretti a saltare le lezioni. Tramite il Consiglio d’istituto abbiamo inviato una lettera di segnalazione alla Provincia, ma se al ritorno dalle vacanze la situazione non dovesse mutare, siamo pronti a rivolgerci al prefetto».

La caldaia

Le proteste degli studenti dell’istituto superiore vanno avanti da quando un guasto alle caldaie impedisce l’accensione del riscaldamento: «Ho tempestivamente contattato la Provincia. - rivela la dirigente scolastica dell’Asproni Daria Pisu - Dal giorno del guasto ad oggi sono tre le segnalazioni inviate, due da parte mia e una dall’organo collegiale del Consiglio d’Istituto. La stessa Provincia ha risposto formalmente lo scorso mercoledì, spiegando come la ditta incaricata ad intervenire sulla criticità, debba farlo all’interno di un locale tecnico, in uno spazio confinato che necessita di ulteriori dispositivi di protezione individuale. I dispositivi sono stati ordinati, ma ancora non sono arrivati. Da quanto appreso la Provincia si è adoperata in modo celere per segnalare quanto stesse accadendo alla ditta incaricata alle manutenzioni e agli interventi. La speranza è che la situazione possa risolversi entro il ritorno dalle festività».

