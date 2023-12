Aule al gelo, coperte sui cancelli di scuola 

Si sono portati le coperte da casa appendendole ai cancelli d’ingresso. È la protesta inscenata ieri mattina dagli studenti dell’Istituto professionale per i servizi sociali “Sandro Pertini” di via Vesalio contro il malfunzionamento del riscaldamento.

Si sono radunati lì dalle 8.30 e poi sono entrati in aula magna per discutere. «Avrebbero dovuto accendere i termosifoni dal 15 novembre, ma si sono resi conto che non funzionava la caldaia, nel mentre ci è stato detto di coprirci con le copertine», spiega Giorgia Ornano, una rappresentante d'istituto: «Vedendo che c’era aria di sciopero, ci era stato promesso che entro il 5 dicembre sarebbero stati accesi, ma non ce ne siamo accorti, in classe c’era freddo. La nostra scuola è frequentata da molti alunni disabili, questa situazione è inaccettabile». Mobilitazione che pare abbia dato i suoi frutti visto che lunedì sono intervenuti i tecnici della Città Metropolitana per fare la manutenzione. L’impianto è stato messo in funzione alle 9,30 di ieri ma è andato a regime dopo qualche ora. «Il settore Edilizia scolastica della Città Metropolitana ha inviato una nota in cui si dichiara che l’impianto è stato riattivato. Sottolineano il fatto che, essendo stato riattivato da poco, potrà riscaldare l’edificio lentamente», si legge nella circolare della preside Sara Sanna.

