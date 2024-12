Aule al freddo, protesta allo Scano 

L’aria fresca e pungente, la temperatura intorno ai dieci gradi, il cielo coperto. La mattinata di ieri è stata un perfetto anticipo d’inverno, con un clima che non invitava a stare all’esterno, soprattutto nelle prime ore. Eppure, più di un centinaio di studenti dell’istituto tecnologico Scano all’esterno hanno deciso di restarci, ritrovandosi di fronte a scuola ma scegliendo di disertare il suono della campanella delle 8.15, per protesta. Il motivo lo spiegano gli stessi alunni: «Abbiamo freddo anche in aula».

Riscaldamento spento

I termosifoni, infatti, quest’anno non hanno ancora funzionato, nonostante l’accensione programmata per il 15 novembre. La causa è da imputare a un guasto, che dev’essere riparato dagli addetti della Città Metropolitana. Se inizialmente la situazione era considerata gestibile, date le belle giornate e la temperatura mite, con l’arrivo del freddo sono arrivati i disagi, finché gli studenti non si sono accordati per uno sciopero con cui attirare l’attenzione sul problema. «Non è uno sciopero contro la scuola», premette il rappresentante Federico Matta. «Sappiamo che la dirigenza ha contattato più volte la Città Metropolitana per risolvere il problema, siamo rimasti fuori per chiedere che si intervenga al più presto». Radunati fuori dal cancello, i manifestanti hanno anche esposto uno striscione: “Non vogliamo studiare in Antartide”. «Nessuno riesce a lavorare in queste condizioni», continua Matta. «Anche tirare fuori le mani dalle tasche per scrivere diventa complicato quando fa così freddo, e non tutti hanno le aule esposte al sole». Lo sciopero, fanno comunque sapere i ragazzi, non proseguirà nei prossimi giorni. «Ma ci aspettiamo venga trovata una soluzione che ci consenta di non rimanere nelle classi con i giubbotti a gelarci».

Il sopralluogo

Intanto, proprio ieri, è arrivato un primo sopralluogo degli addetti della Città Metropolitana, dopo le segnalazioni della preside Miriam Etzo. «È un intervento complesso, che richiede una squadra di operai specializzati. Al momento sono venuti a visionare accessi e vie di fuga», riferisce la dirigente scolastica. «Domani (oggi per chi legge) inizieranno i lavori per l’intercettazione della perdita. Bisogna tenere conto che la scuola ha una superficie di 23 mila metri quadri quindi l’individuazione non è semplice, ma mi hanno assicurato che a giorni arriverà il ripristino».

