Aule al freddo, nelle scuole superiori dilaga la protesta 

Rientro a scuola al gelo per gli studenti di tanti istituti cagliaritani. Sono numerose infatti le segnalazioni da parte dei liceali che lamentano il malfunzionamento o l'assenza di riscaldamento nelle classi dopo le vacanze natalizie. Studenti che, in molti casi, hanno deciso di protestare e di lasciare le aule all'interno delle quali si sono registrate temperature vicine ai 10 gradi.

E oggi è attesa una nuova protesta nel liceo Foiso Fois: «Su 20 classi della sede centrale di via Piazza Martiri delle Foibe 14 sono senza riscaldamento e la situazione non è migliore nelle sedi di Pirri e Monserrato. Siamo costretti a portare le coperte in classe o a vestirci con un abbigliamento che spesso ci intralcia durante le ore di disegno. L'amministrazione scolastica, d'altra parte, è assente», affermano i rappresentanti degli studenti Edoardo Corvo e Nicolò Rais.

Problemi anche al liceo Euclide dove, nei giorni scorsi, gli studenti si sono assentati dalle lezioni per esprimere la loro insoddisfazione: «La mancanza di riscaldamento nelle aule è inaccettabile e va a discapito del benessere degli studenti e del personale scolastico», dicono i rappresentanti. La situazione si ripete nell'Istituto Bacaredda, a causa di una caldaia rotta che ha lasciato la scuola al freddo. Per tre giorni alcune classi hanno deciso di non entrare a scuola in segno di protesta ma buone notizie arrivano dagli uffici della Città Metropolitana, che ha assicurato l'invio dei tecnici nei prossimi giorni per riparare il guasto.

Appello per un intervento anche da parte degli studenti del liceo Pacinotti. Ma la lista delle scuole interessate dal medesimo disagio è lunga: termosifoni spenti o malfunzionanti anche nella sede di via Rovereto del Siotto, all'Asuni, Martini, Buccari, Brotzu, Alberti e al De Sanctis, dove la situazione è aggravata dalla presenza di infissi ormai datati che disperdono il poco calore presente. «Chiediamo un maggior controllo sugli impianti di riscaldamento da parte degli uffici della Città Metropolitana addetti all'edilizia scolastica» dice la rappresentante dell'Unione degli studenti Sara Naciri. «Le segnalazioni risalgono al mese di dicembre, eppure nei giorni di chiusura delle scuole non è stato fatto nulla. Le classi devono costituire un ambiente consono allo studio».

