Aule al freddo, la rivolta delle mamme 

Riscaldamento a singhiozzo e bimbi al freddo, almeno durante la prima metà della mattina. Un disagio che va avanti da dicembre quello lamentato dai genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria Santu Nigola, ristrutturata lo scorso anno ma con un impianto di climatizzazione datato e ormai inefficiente. «I nostri figli non possono frequentare la scuola in queste condizioni, basta scuse: il Comune deve risolvere il problema», lamentano le rappresentanti delle dieci classi del plesso di via Leonardo Da Vinci.

La protesta

Problema, pare, causato da un malfunzionamento della caldaia. «Stiamo aspettando che venga riparata da due mesi», racconta Francesca Farci, mamma di un bimbo iscritto al primo anno della primaria Santu Nigola. «La dirigenza della scuola ha sollecitato più volte, e anche le insegnanti sono esasperate», dice. «Per non parlare dei bambini: quasi ogni giorno capita che noi mamme veniamo chiamate perché i nostri figli stanno male». Lamentela che si allarga a tutti i genitori degli studenti: «La scuola era chiusa quasi un anno per lavori», ricorda Veronica Ortu a nome delle rappresentanti di classe. «Ora ci ritroviamo con l’ennesimo disagio: di fatto hanno investito solo nella manutenzione del plesso dimenticandosi invece dell’impianto di climatizzazione, e questo fa rabbia».

La scuola

Lamentele che la dirigente scolastica Claudia Aroni conosce bene. «C’è un problema tecnico, come spiegato ai genitori, e il Comune si è attivato per risolverlo», spiega. «Si stratta di un impianto vecchio e non più funzionale, ma i bambini non sono mai rimasti tutto il giorno senza riscaldamento. Capisco che non è una situazione ottimale, l’alternativa però sarebbe stare a casa», dice la preside, «in ogni caso stiamo monitorando costantemente la situazione e confidiamo che in tempi brevi si risolva il guasto».Disagi anche in altre scuole, come la primaria di via Rossini, da anni alle prese con un impianto di riscaldamento che conta ormai tre decenni di vita.

Il Comune

La competenza è dell’assessorato ai Servizi tecnologici. «Ci siamo attivati subito per risolvere il malfunzionamento nel plesso di via Leonardo Da Vinci», dice l’assessore Gigi Gessa. «Purtroppo è una caldaia molto vecchia, e questo rende difficile trovare i pezzi di ricambio poiché non più in produzione. Nessuna scusa, tantomeno disinteresse da parte del Comune, semplicemente non si tratta di un intervento di immediata risoluzione e non per negligenza degli uffici competenti». E sui problemi nelle altre scuole assicura: «Non appena possibile provvederemo alla sostituzione delle caldaie».

RIPRODUZIONE RISERVATA