«Aula per Scardella, no dalla Giustizia» 

«Volevamo intitolare un’aula del tribunale ad Aldo Scardella, ma c’è stato detto che ricordare gli errori giudiziari è controproducente per la credibilità della magistratura». L’avvocato cagliaritano Patrizio Rovelli interviene così ai microfoni di Radio Radicale, intervistato da Irene Testa, commentando le areazioni alla sua proposta di intitolare l'aula magna al giovane morto sucida dopo essere stato ingiustamente arrestato perché sospettato di aver commesso una rapina al supermercato Bevimarket il 29 dicembre 1985, conclusasi con l’omicidio del titolare Giovanni Battista Pinna. Si impiccò in cella il 2 luglio 1986, dopo 185 giorni di detenzione cautelare, proclamandosi innocente. «Muoio da innocente», scrisse in un bigliettino. Solo in seguito si scoprì chi era stato il vero colpevole.

Non nasconde la sua posizione anche Irene Testa, ideatrice e conduttrice della rubrica radiofonica settimanale "Lo stato del Diritto" e Garante regionale dei detenuti. «Il tema degli errori giudiziari è centrale nelle tematiche della giustizia», chiarisce Rovelli, «Così come è successo a Beniamino Zuncheddu, quello di Aldo Scardella è un caso emblematico. Una vicenda che ha colpito l’intera comunità: era del tutto innocente e in Sardegna gli errori giudiziari non passano inosservati».

