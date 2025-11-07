Aula in panne, minoranza compatta contro il sindaco 

“Halloween è passato ma il Consiglio comunale di Assemini resta un fantasma”: il post firmato dal nuovo portavoce di Fratelli d’Italia, Leonardo Cuccu, è provocatorio e racchiude, in poche righe, l’essenza dello stato d’animo dell’opposizione asseminese, Movimento 5 stelle, Forza Italia e Partito democratico compresi. Agguerriti nella speranza di poter sferrare il colpo finale, consiglieri, capogruppo e portavoce dei partiti non perdono occasione per sottolineare che l’amministrazione Puddu è in una situazione di «immobilismo e paralisi politico-amministrativa». Una tattica più di guerra che politica, pronta a cogliere la turbolenza in maggioranza (Giunta in testa) quale occasione ghiotta per mettere alle strette il sindaco e fargli rivelare, una volta per tutte, cosa sta succedendo tra lui e i suoi fedelissimi. Sempre che lo siano ancora

All’attacco

I nove consiglieri di minoranza (Alessandro Casula, Diego Corrias, Stefano Demontis, Rachele Garau, Francesco Lecis, Niside Muscas, Ignazio Pireddu, Sandro Sanna e Sabrina Stara) parlano tutti. Apre Casula: «Eravamo presenti in Aula per discutere atti importanti tra cui, per la terza volta, la ricomposizione della commissione dello Sportello Europa e turismo. L’accesso ai fondi europei è essenziale, ignorare questa opportunità significa limitare importanti prospettive di sviluppo della città». Continua Corrias: «Con Puddu si fa Consiglio solo quando è costretto. Figuriamoci ora che con i malumori interni non è nemmeno sicuro che i suoi consiglieri si presentino. C'è tantissimo da fare e rivendichiamo il diritto di collaborare per il bene di Assemini».

«Segnali di insofferenza»

Prosegue Demontis: «A oggi non è stato convocato un nuovo Consiglio e tanto meno si è tenuta una riunione dei capigruppo. Solo dai quotidiani emergono segnali di insofferenza all’interno della maggioranza». E ancora Garau e Lecis: «La città ha bisogno di stabilità, di presenza e di decisioni concrete. È tempo di tornare a lavorare con senso del dovere e rispetto verso tutti i cittadini». Poi Muscas e Pireddu: «Continuano le notizie frammentate dalla stampa. Forse sarebbe opportuno riferire a cittadini, gruppi consiliari e Consiglio cosa sta accadendo. Ormai è evidente che non si tratti di imprevedibili problemi personali».

Dissidi interni

«Assemini – prosegue Sanna – è di fatto tenuta in scacco dai continui dissidi interni. Divisioni, rinvii e mancate assunzioni di responsabilità mentre le questioni più urgenti restano inevase».

Chiude Stara: «È inaccettabile che, per mere questioni di equilibrio politico, si scelga di fermare l’attività dell’organo che rappresenta l’intera comunità. Il Consiglio non appartiene alla maggioranza, ma a tutti gli asseminesi».

Dietro la trincea

Puddu, dal canto suo, rassicura: «Ci riuniremo, per forza, a breve. Ma non so dire ancora la data». Più dubbioso il presidente del Consiglio Nioi: «Non è ancora stabilito, forse a breve». E sull’ordine del giorno? Nioi dice che «più o meno sarà lo stesso» del Consiglio saltato, «ma non è escluso che ci sarà qualche punto in più», ha aggiunto Puddu. Intanto giovedì, in Giunta, Puddu era l’unico assente, gli assessori presenti in videoconferenza.

