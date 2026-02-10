Aula deserta, maggioranza a casa 

Non è un colpo di scena, piuttosto l’ennesima puntata di una serie che a Oristano va in onda con inquietante regolarità. La maggioranza che sostiene Massimiliano Sanna torna a scricchiolare, tra diktat e nervi scoperti con un comune denominatore: Ztl.

Aula deserta

La fotografia più nitida della crisi arriva dall’aula consiliare: la seduta dedicata al bilancio di previsione è saltata per mancanza del numero legale. Non una delibera qualunque, ma l’atto politico-amministrativo per eccellenza. A dettare la linea, sarebbe stato lo stesso sindaco, che avrebbe chiesto ai gruppi di maggioranza di disertare l’Aula per evitare votazioni dall’esito incerto. Una scelta difensiva, quasi obbligata, perché la patata nelle mani del primo cittadino è più che bollente.

Galoppa la crisi

E arriva nel momento politicamente più delicato. Con la Sartiglia alle porte e la città pronta ad accogliere ospiti politici di rilievo, l’ultima cosa che Palazzo Campus Colonna può permettersi è l’immagine di una maggioranza completamente logorata. Le segreterie dei partiti sono al lavoro per rimettere insieme i cocci. Ma stavolta il quadro è più complesso con il centrodestra diviso in due fronti.

I fronti

Da una parte Udc, Psd’Az e Fratelli d’Italia che contano 8 consiglieri e chiedono una discontinuità sulle scelte legate alla mobilità, arrivando a indicare come soluzione la rimozione dell’assessore all’Urbanistica e alla Viabilità, Ivano Cuccu. Dall’altra Oristano al Centro e Forza Italia, in tutto cinque consiglieri. In mezzo, gli ex azzurri Paolo Angioi e Valeria Carta: formalmente all’opposizione ma mai ufficialmente dichiaratisi tali.

Le ipotesi

Gli scenari possibili sono tre e nessuno è indolore. Il primo è la “rimozione” di Cuccu. Una mossa che potrebbe placare una parte della maggioranza ma che porta fuori minimo due consiglieri, costringendo il sindaco a recuperare proprio Angioi e Carta per tornare a galleggiare. Con il rischio, tutt’altro che secondario, di innescare un effetto domino anche in Provincia, dove Giuliano Uras (esponente di Oristano al centro in Comune ma azzurro in via Carboni) potrebbe lasciare la maggioranza guidata da Paolo Pireddu. La seconda ipotesi è l’ennesimo rimescolamento di deleghe. Un copione già visto, che servirebbe a soddisfare ambizioni e ricucire equilibri precari. Ma a meno di un anno dall’ultimo rimpasto, l’effetto sarebbe quello di una Giunta che pur di sopravvivere cambia continuamente assetto. Il terzo è un intervento delle segreterie regionali dei partiti che porti a più miti consigli gli esponenti “ribelli”.

Il paradosso

Il paradosso è che tutto nasce attorno a una procedura conclusa: due delibere di Giunta approvate, un’autorizzazione ministeriale, 140mila euro spesi per l’acquisto delle telecamere, una manifestazione d’interesse pubblicata su SardegnaCat, e una maggioranza che compatta aveva detto no in Aula alla mozione della minoranza che chiedeva ulteriori assemblee prima di istituire la Ztl. Fermarsi ora, oltre al risvolto politico, significherebbe anche esporsi al rischio di danno erariale.

