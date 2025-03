Aula del Pira intitolata a Francesco Pau 

Ieri mattina, nell’istituto superiore “Pira” di Siniscola, si è tenuta una toccante cerimonia in ricordo di Francesco Pau, lo studente tragicamente scomparso lo scorso giugno in un incidente stradale tra Santa Lucia e Capo Comino. La cerimonia, intrisa di commozione e affetto, ha visto la partecipazione di tutta la comunità scolastica: docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo e collaboratori scolastici si sono riuniti per rendere omaggio al ragazzo, morto a 17 anni. In suo ricordo gli è stata intitolata “l’aula di navigazione” dell’istituto tecnico Trasporti e logistica. Un gesto simbolico che vuole mantenere vivo il suo ricordo tra i banchi di scuola che frequentava con passione. Il dirigente scolastico Sebastiano Lai, visibilmente commosso, ha aperto la cerimonia sottolineando l’importanza di conservare la memoria di Francesco, amato dai compagni e stimato dai docenti per la sua solarità e l’impegno. Parole di vicinanza sono state rivolte ai genitori, Lorenzo Pau (ex sindaco di Siniscola) e Rita, e alle sorelle Carlotta e Angelica, che hanno partecipato all’incontro accompagnati da numerosi amici e familiari. Per rispettare il momento solenne, nelle sedi associate dell’Istituto e stato osservato un minuto di silenzio. (f. u.)

