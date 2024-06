Aula dedicata ai tre padri costituenti 

Il Tribunale, su iniziativa dell’ordine degli avvocati di Nuoro, presieduto da Lorenzo Soro, ha intitolato l’aula della corte d’Assise a tre grandi cittadini, tre “padri” costituenti della nostra Repubblica, Salvatore Mannironi, Pietro Mastino e Francesco Murgia. Tre avvocati che hanno contribuito, il 25 giugno 1946, in maniera decisiva a scrivere la carta costituzionale. «Scelta nata da una riflessione del Consiglio dell’ordine, che si è posto il problema se avessero svolto un ruolo nel tessuto sociale e culturale non solo di Nuoro, ma dell’intero comparto politico culturale della Sardegna – ha detto Soro - Abbiamo scelto questa intitolazione simbolica che ricordi non solo a noi, ma anche alle future generazioni il ruolo di questi uomini, il loro impegno. Perché la loro storia sia sempre presente, nell’aula di corte d’Assise si svolgono i processi più importanti e significativi». Un’iniziativa condivisa con «orgoglio» dai magistrati nuoresi, dal presidente del tribunale Mauro Pusceddu e dalla presidente della sezione penale Elena Meloni che ha parlato di Mannironi, Mastino e Murgia «portatori di valori condivisi da avvocatura e magistratura, valori che riguardano in particolare l’indipendenza dei magistrati, come valore e risorsa irrinunciabile per i cittadini».

